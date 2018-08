I migliori ebook reader low cost

Gli ebook reader sono sempre più apprezzati dagli utenti italiani grazie alla loro praticità, al prezzo ridotto e alla ricchezza dei contenuti offerti.

Prodotti piccoli e leggeri, facili da trasportare, semplici da utilizzare e dalla lunga autonomia. Modelli in grado di memorizzare migliaia di libri, dotati di schermo e-ink, touch, anche con illuminazione frontale e con collegamento WiFi per il download diretto dei testi in formato digitale.

Scopriamo, quindi, quali sono i cinque migliori modelli economici attualmente disponibili sul mercato.



1. Amazon Kindle

Al vertice della nostra classifica dei migliori ebook reader low cost si posiziona il famoso Kindle di Amazon. Un prodotto con schermo touch da 6 pollici, sottile e leggero e dalla lunga autonomia. Citiamo, inoltre, la memoria da 4 GB ed il modulo per il collegamento WiFi utile al download diretto dei libri. Un prodotto che vanta un catalogo veramente ampio con più di 5,5 milioni di titoli, compresi i bestseller più recenti, titoli in esclusiva per Kindle e molto altro ancora.

2. Kobo Aura Edition 2

Sul secondo gradino del podio troviamo il Kobo Aura Edition 2; un ebook reader da 6 pollici con risoluzione di 1024x768, 212 ppi. Un prodotto che si distingue per il sistema di illuminazione ComfortLight e che può vantare un catalogo di oltre 5 milioni di eBook. Non dimentichiamo la buona autonomia, la compatibilità con numerose tipologie di file ed il modulo WiFi integrato.

3. tolino PAGE

Tolino PAGE è un modello da 6 pollici con risoluzione di 800 x 600 pixel, dotato di 4 GB, di cui 2 GB disponibili per i contenuti; una memoria in grado di memorizzare fino a 2.000 eBook. Un prodotto con un’autonomia di circa due settimane ed un peso di 170 grammi. Ricordiamo infine la compatibilità con i formati standard Epub, Pdf e Txt ed il WiFi integrato.

4. Pocketbook Touch 3

Il Pocketbook Touch 3 vanta un display da 6 pollici con risoluzione 1024x768, dotato anche di illuminazione anteriore. Un prodotto completo, dotato di WiFi, 4 GB di memoria ed un design curato. Citiamo infine la buona autonomia con la batteria integrata che consente la lettura di 8000 pagine.

5. Pocketbook Basic 3

Il Pocketbook Basic 3 è un eReader economico che si distingue per la sua buona dotazione di memoria pari a 8 GB, con possibilità di espansione tramite microSD fino a 32 GB. Un prodotto con schermo da 6 pollici, disponibile con scocca bianca o nera. Al suo interno non mancano vari dizionari, il modulo WiFi ed un'interfaccia intuitiva. Buona infine l’autonomia che arriva fino ad un mese.

