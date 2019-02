Pepper Jobs GLK-UC2X: la prova di un completo Mini PC acquistabile a 299 euro

Oggetto oggi della nostra prova è il Pepper Jobs Glk-Uc2x: un interessante PC dalle dimensioni davvero contenute con a bordo Windows 10 Pro. Un prodotto silenzioso e dalle complete connessioni che ospita al suo interno un processore Intel Celeron N4100.

Un Pc che può essere utilizzato anche come media center, controllabile dal divano di casa grazie al pratico telecomando-tastiera W10 Gyro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Glk-Uc2x di Pepper Jobs.

Design, connessioni e caratteristiche tecniche

Glk-Uc2x è un mini Pc con una scocca realizzata interamente in plastica nera di discreta qualità, dotata di piccole feritoie sui lati e dimensioni di 13,7 X 13,7 X 3,3 cm. Un prodotto che ospita al suo interno un processore Intel Celeron N4100 da 2.4 GHz (Gemini Lake con grafica integrata Intel UHD Graphics 600) affiancato da 4 GB di Ram DDR4-2400 SODIMM, espandibile fino a 8GB grazie ad uno sportellino presente sul fondo. Troviamo inoltre una memoria interna eMMC 5.1 da 64 GB (42 GB disponibili al primo avvio) realizzata da Sandisk, a cui può essere affiancato un drive SSD M.2 SATA grazie ad uno slot libero, presente sempre nella parte bassa del Pc. Assente, invece, un supporto Vesa per l'aggancio sul retro di un monitor.

Complete le interfacce disponibili a partire dalle tre uscite video in formato HDMI 2.0a, Mini DP e USB-C, tutte in grado di gestire un output in 4K a 60 Hz con supporto agli standard di compressione video VP9 e HEVC a 10 bit. Troviamo inoltre un’altra porta USB-C, due USB 3.0, il jack audio da 3.5 mm, una porta RJ-45 Ethernet ed il lettore per microSD. Manca invece un'uscita audio digitale Spdif.

Non dimentichiamo la connettività wireless con i moduli Intel 802.11ac Dual-Band Wi-Fi e Bluetooth 4.2 .

Il Glk-Uc2x può essere collegato alla rete elettrica utilizzando l’alimentatore esterno o sfruttando la prima porta USB-C.

Concludiamo ricordando il manuale in inglese fornito nella confezione insieme ad un cavo HDMI ed il sistema operativo Windows 10 Pro 64bit.

Prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni di questo mini Pc con un giudizio in generale abbastanza positivo.

Il Glk-Uc2x è un prodotto che può essere impiegato come media center, collegato ad una TV. Buone le performance con i servizi di streaming video come Netflix e Sky Go, ma solo fino alla risoluzione Full HD; in 4K si possono infatti notare evidenti rallentamenti su entrambe le piattaforme. Il computer di Pepper Jobs è comunque in grado di riprodurre video in Ultra HD già memorizzati al suo interno o presenti su periferiche esterne, assente però il supporto allo standard HDR.

Questo Pc è inoltre un prodotto adatto a chi ha poco spazio sulla scrivania e può essere utilizzato senza problemi con gli applicativi Office, nella navigazione Internet e con programmi e videogiochi che non richiedono un'elevata potenza di calcolo, come ad esempio Asphalt 9. In questi ambiti di utilizzo il Glk-Uc2x riesce a dimostrare performance soddisfacenti. I vari programmi si aprono in tempi accettabili, Windows si avvia in poco più di 30 secondi e nei software di navigazione, come Chrome, si ottiene una buona esperienza d'uso. Lo storage interno, di tipo eMMC, ha discrete prestazioni, con una velocità di lettura sequenziale di 300 MBps e scrittura di 200 MBps. Un prodotto dotato inoltre di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, molto silenzioso e con la ventolina interna a velocità variabile che non dà mai fastidio.

Questo mini Pc è fornito con il sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit senza altri software aggiuntivi ad eccezione del noto programma Kodi, utile per la gestione delle funzionalità di media center.

Il Pepper Jobs Glk-Uc2x può essere acquistato ad un prezzo di 299,95 euro.



Telecomando-tastiera W10 GYRO

Pepper Jobs ci ha fornito insieme al Glk-Uc2x anche l'interessante telecomando-tastiera W10 GYRO, acquistabile separatamente. Un accessorio che presenta su un lato una serie completa di pulsanti utili per il controllo di Windows 10, dalla gestione delle finestre, all’avvio delle impostazioni e di Esplora risorse.

Questo telecomando integra inoltre al suo interno un giroscopio che consente di comandare il cursore di Windows semplicemente muovendo l’intero telecomando. Un sistema di controllo pratico e abbastanza preciso, attivabile tramite un comando dedicato. Sull’altro lato del telecomando troviamo inoltre una completa tastiera QWERTY, facilmente utilizzabile con due mani, ma dalla reattività non elevatissima.

Il W10 Gyro è un accessorio dalla buona costruzione e con tutti i pulsanti retroilluminati; un prodotto che non richiede driver o programmi per essere utilizzato; basta infatti collegare ad un PC con Windows 10 il piccolo ricevitore USB wireless fornito insieme al telecomando. Accessorio che consente infine di comandare anche la TV, grazie all'emettitore IR programmabile integrato.

Il W10 Gyro può essere acquistato al prezzo di 39,95 euro.