MagicBook 14: il primo Pc di HONOR

HONOR presenta in Italia MagicBook 14, il primo Pc del brand cinese. Elegante e leggero, questo laptop pesa solo 1,38 kg. Inoltre, grazie alla batteria da 56Wh, offre fino a 10 ore di autonomia. Non dimentichiamo il piccolo caricabatterie USB-C da 65 W, che consente al MagicBook 14 di caricarsi fino al 46% in appena mezz'ora.

Un prodotto anche dal design curato, con telaio in alluminio. HONOR MagicBook 14 si presenta con bordi ultra-stretti da 4,8 mm su tre lati, massimizzando all’84% il rapporto schermo/corpo, con display LCD 1980 x 1080P, da 14 pollici.

HONOR MagicBook 14 è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 3500U con scheda grafica Radeon Vega 8 e 8 GB di RAM DDR4. E’, inoltre, dotato di un'unità di archiviazione SSD PCIe NVMe da 256 GB, con una velocità di lettura fino a cinque volte superiore a quella di un'unità SSD SATA standard.

Interessante anche l’innovativa webcam nascosta tra i tasti che può essere aperta all’occorrenza, garantendo così estrema privacy all’utente. Inoltre, il pulsante di accensione presenta un lettore delle impronte digitali per un'esperienza più sicura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Concludiamo con il prezzo. Nelle colorazioni Space Gray e Mystic Silver, HONOR MagicBook 14 (8+256GB) sarà disponibile dal 26 maggio al prezzo di 599,90 euro.