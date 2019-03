iPad Air e iPad mini: due nuovi tablet potenti e versatili

Apple rinnova la sua gamma di tablet con le nuove generazioni di iPad Air e iPad mini; due modelli che ora vengono aggiornati con il processore A12 Bionic ed il supporto al pennino digitale Apple Pencil di prima generazione. Una gamma composta da quattro modelli che parte dall’iPad mini con l’iPad Air che va a posizionarsi tra l’iPad 2018 ed il Pro (disponibile ora nelle versioni da 12,9" e 11").

iPad Air

Partiamo dall’iPad Air, un tablet dotato di display da 10,5 pollici (2224×1668, 264 ppi) con tecnologia True Tone, ora compatibile anche con la tastiera opzionale Smart Keyboard Folio. Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un sensore posteriore da 8 megapixel, mentre quello anteriore è da 7. Niente Face ID. Viene, invece, mantenuto il tasto fisico per il touch ID con una scocca dalle dimensioni e dal peso contenuti: meno di 500 grammi per 6,1 mm di spessore. Citiamo inoltre la connettività con il connettore Lightning, WiFi ac, LTE, Bluetooth 5.0 e jack audio da 3,5 mm.

Il nuovo iPad Air è già disponibile per l'acquisto nelle colorazioni argento, grigio siderale e oro. Di seguito le varianti disponibili:

64 GB WiFi: 569 Euro

64 GB WiFi + Cellular: 709 Euro

256 GB WiFi: 739 Euro

256 GB WiFi + Cellular: 879 Euro

iPad mini

Occupiamoci ora dell’iPad mini che con l'Air ha in comune il processore A12 Bionic e la compatibilità con Apple Pencil. A bordo troviamo, inoltre, uno schermo da 7,9 pollici (2048×1536, 326 ppi) con supporto alla tecnologia True Tone ed una luminosità massima di 500 nits. Il comparto fotografico è formato da un sensore posteriore da 8 MegaPixel e da una camera anteriore ora da 7 MP. Citiamo, inoltre, le 10 ore di autonomia come sull’Air con la memoria che arriva a 256 GB. Infine le dimensioni di 203,2 x 134,8 x 6,1 mm per un peso poco superiore ai 300 gr. Di seguito tutte le versioni già disponibili sul mercato:

64GB WiFi: 459 euro

64GB WiFi + Cellular: 599 euro

256GB WiFi: 629 euro

256GB WiFi + Cellular: 769 euro