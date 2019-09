Nuovo iPad: display da 10,2 pollici a 389 euro

Continua il nostro viaggio tra i nuovi prodotti di Apple e dopo iPhone 11 e Apple Watch Series 5 è ora la volta dell’iPad di settima generazione.

Partiamo dallo schermo che passa da 9,7" a 10,2 pollici, con risoluzione Retina. Su questo modello resta invariato invece il processore; il chip A10 Fusion già presente sul modello dello scorso anno e sugli iPhone 7, e rimane anche la modalità di sblocco tramite il riconoscimento delle impronte digitali Touch ID.

Sul nuovo iPad arriva, inoltre, uno Smart Connector che consente di collegare la tastiera Smart Keyboard di dimensioni standard, disponibile separatamente all'acquisto; viene, inoltre, mantenuta anche la compatibilità con Apple Pencil. iPad pesa circa 500 grammi e per la prima volta ha un guscio realizzato in alluminio riciclato al 100%.

Non dimentichiamo il nuovo sistema operativo iPadOS che arriverà anche sugli altri tablet di Apple. iPadOS che vanta un’interfaccia ottimizzata pensata per sfruttare al meglio l’ampio schermo dei tablet con una Home che potrà visualizzare più app. Migliorato anche il multitasking, la gestione dei widget, dello split screen e delle immagini. Tra le novità principali citiamo inoltre l'ampliamento del supporto alla chiavette USB che consente ora un accesso completo, non più limitato alle sole foto, con l’app File che è stata rinnovata.

iPadOS è incluso nel nuovo iPad di settima generazione e sarà disponibile come aggiornamento software gratuito a partire dal 30 settembre per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad (quinta generazione e successive) e iPad mini 4 e successivi.

Nuovo iPad: prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad di settima generazione è disponibile nei colori argento, grigio siderale e oro, in configurazioni da 32GB e 128GB, e con prezzi a partire da €389 per il modello Wi-Fi e €529 per il modello Wi-Fi + Cellular. La Smart Keyboard è acquistabile a €179.

Il nuovo iPad può essere già ordinato e sarà disponibile nei negozi a partire dal 30 settembre.