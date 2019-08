Kindle Oasis 2019: la recensione del miglior ebook reader attualmente sul mercato

Dopo la prova del nuovo Kindle “standard” è ora venuto il momento della recensione del Kindle Oasis 2019, la versione aggiornata al top della gamma degli ebook reader di Amazon.

Un prodotto davvero completo e dal raffinato design, con schermo da 7 pollici ora dotato di una nuova funzionalità: la tonalità della luce regolabile.

Un ebook reader che può, inoltre, vantare ottime prestazioni, un’interfaccia intuitiva ed un completissimo store integrato con libri in formato digitale per tutti i gusti.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Kindle Oasis 2019.

Kindle Oasis 2019: design e caratteristiche tecniche

Kindle Oasis 2019 conserva l’ottimo design asimmetrico del modello dello scorso anno con una scocca in alluminio dall’elevata qualità costruttiva. Ebook reader utilizzabile comodamente con una mano anche dai mancini (l’interfaccia ruota a seconda dell’orientamento dello schermo) con la parte bombata che funge da impugnatura.

Davvero comodi i tasti VoltaPagina sul frontale comodamente raggiungibili col pollice e liberamente configurabili dall’utente (di default il tasto superiore avanza di pagina e quello inferiore torna indietro). Non dimentichiamo il display touch da sette pollici (che analizzeremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo) a filo della scocca, la porta in basso, purtroppo ancora in formato MicroUSB, per la ricarica della batteria e il pulsante di alimentazione sulla cornice superiore.

Il nuovo Kindle Oasis è anche dotato di connettività WiFi n e Bluetooth; funzione utile per collegare auricolari wireless e ascoltare gli audiolibri.

Occupiamoci ora delle dimensioni pari a 159 x 141 x 8,4 mm (spessore di soli 3,4 mm nella parte più sottile), per un peso di 188 g.

Non manca l’impermeabilità con la certificazione IPX8 che garantisce la resistenza completa ad immersioni in acqua dolce fino a 2 metri per 60 minuti.

Concludiamo con le versioni disponibili con due diversi tagli di memoria da 8 e 32 GB e la variante con 4G gratuito che consente di scaricare libri e consultare Wikipedia anche quando non è presente una connessione WiFi. Infine le due colorazioni disponibili, grafite e gold.

Kindle Oasis 2019: analisi dello schermo

Analizziamo ora nel dettaglio lo schermo del nuovo Kindle Oasis 2019, si tratta di un display e-ink Carta da 7 pollici touch con 16 livelli di grigio, tecnologia Paperwhite di Amazon di ultima generazione, densità di pixel di 300 PPI e sensore di luminosità integrato.

Il modello 2019 è ora dotato di 25 LED (contro i 12 della generazione precedente) e di una nuova funzionalità: la tonalità della luce regolabile. Sul nuovo Kindle Oasis è, infatti, possibile personalizzare la tonalità del colore dello schermo da freddo a caldo; luce calda che consente un’esperienza di lettura più confortevole, riducendo l’affaticamento visivo, soprattutto nelle ore notturne.

Scendendo nel dettaglio, nell’interfaccia utente è possibile selezionare la tonalità della luce dello schermo da un bianco tendente al blu ad un più morbido color ambra, secondo 24 diverse sfumature. Colorazione ambra che ricorda quella dei libri cartacei.

Inoltre è anche possibile programmare l’attivazione della luce calda scegliendo una fascia oraria specifica (impostazione predefinita 20.00 - 8.00) o automaticamente in base all’orario di alba e tramonto.

Amazon ha, inoltre, dichiarato di aver introdotto su questo modello una migliorata tecnologia E-Ink per velocizzare il caricamento della pagina.

Kindle Oasis 2019: interfaccia utente

Come sul nuovo Kindle, anche l’Oasis 2019 adotta la classica interfaccia degli ebook reader di Amazon. Un software di facile utilizzo che consente ovviamente la lettura e l’acquisto dei nuovi titoli dallo store di Amazon senza bisogno di un computer.

Software davvero completo che include la possibilità di evidenziare un passaggio, cercare una parola sul dizionario incluso o su Wikipedia e tradurre un termine. Ricordiamo, inoltre, le tante opzioni per la regolazione del carattere visualizzato (dimensioni, 9 tipi di font e 5 livelli di neretto) e la possibilità di intervenire su spaziatura, margini, orientamento, allineamento, salvando la propria impostazione preferita.

Tra le funzioni accessorie ricordiamo il browser (ancora acerbo) e la funzionalità Whispersync che sincronizza la nostra libreria, l'ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i nostri Kindle e l’app.

Per quanto riguarda la compatibilità, il nuovo lettore di Amazon supportati ebook in formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC (non convertiti), HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, PMP (convertiti).

Kindle Oasis 2019: prestazioni e prezzi

Amazon ha realizzato, secondo il nostro giudizio, il miglior ebook reader attualmente presente sul mercato. Un prodotto di fascia alta, dall’ottima ergonomia e dall’elevata qualità costruttiva.

Analoga la valutazione sullo schermo, ben definito e illuminato, ora con tonalità della luce regolabile decisamente utile soprattutto di sera; display ottimo non solo per la lettura dei libri digitali, ma anche per i fumetti. Un ebook reader rapido nel cambio pagina, impermeabile e con un software completo e di facile utilizzo.

Un lettore, infine, con un’autonomia fino a sei settimane in condizioni di utilizzo standard (leggendo mezz’ora al giorno con wireless disattivato e luminosità impostata sul livello 13). Batteria ricaricabile in circa 3 ore quando collegata ad un alimentatore USB da 5 W (non fornito in dotazione) o alla porta USB di un computer.

Concludiamo con i prezzi delle tre varianti:

Kindle Oasis 2019 da 8 GB con WiFi: 249,99 euro

Kindle Oasis 2019 da 32 GB con WiFi (la versione da noi provata) : 279,99 euro

Kindle Oasis 2019 da 32 GB con WiFi+4G: 339,99 euro