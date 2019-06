Nuovo Kindle Oasis: ora con luce calda per leggere meglio la buio

Da Amazon continuano ad arrivare nuovi dispositivi dalle interessanti caratteristiche e dopo i Kindle e Fire 7 2019, ecco la versione aggiornata del noto ebook reader Kindle Oasis.

Un completo ed elegante lettore di ebook con schermo da sette pollici (300 ppi) ora dotato di una nuova funzionalità: la tonalità della luce regolabile. Sul nuovo Kindle Oasis è infatti possibile personalizzare la tonalità del colore dello schermo da freddo a caldo; luce calda, che tende verso il giallo, che consente un’esperienza di lettura confortevole anche nelle ore notturne. Sul nuovo Kindle Oasis, oltre alla modalità manuale, è anche possibile programmare il passaggio da una tonalità all’altra, in modo che si aggiorni automaticamente all’alba e al tramonto.

Questo dispositivo è, inoltre, dotato della più recente tecnologia e-ink che permette di voltare pagina più velocemente.

Un nuovo ebook reader che conserva anche tutte le caratteristiche del modello precedente a partire dalla resistenza agli spruzzi d’acqua e certificazione IPX8; può quindi resistere anche ad un’immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità, per un massimo di 60 minuti. Caratteristica decisamente comoda ed utile quando si legge nella vasca da bagno o in piscina.

Ricordiamo, inoltre, il design ergonomico, sottile e leggero che consente di tenere il dispositivo con una sola mano, con gli appositi pulsanti VoltaPagina.

Il nuovo Kindle Oasis sarà disponibile per la spedizione dal 24 luglio ed è già possibile pre-ordinarlo a 249,99 euro per la versione con memoria da 8 GB e 279,99 euro per la variante da 32 GB. Citiamo, inoltre, la versione da 32 GB con connessione ai dati mobili 4G gratuita disponibile a 339,99 euro. Due, infine, le colorazioni disponibili: Grafite e Gold.

Scopri di più su Amazon.it

Il nuovo Oasis è anche accompagnato da utili ed eleganti custodie che ti permettono di attivare automaticamente il tuo Kindle o metterlo in standby aprendo e chiudendo l’aletta frontale proprio come un libro. Le custodie in tessuto sono tutte realizzate in materiale resistente all’acqua, costano 39,99 euro e sono disponibili in blu, rosso o nero antracite; le custodie in pelle di colore nero o bordeaux sono disponibili a 49,99 euro; è anche possibile acquistare una custodia in pelle di prima qualità a 69,99 euro.

Custodia in pelle

Custodia in pelle rossa e nera