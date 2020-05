LaCie: tre SSD portatili per tutte le esigenze

Gli SSD portatili di LaCie sono un’interessante soluzione per mantenere al sicuro i nostri dati più importanti. La line-up è composta da tre modelli: Portable SSD, Rugged SSD e il dispositivo Rugged SSD Pro.

Tutti questi prodotti si caratterizzano proprio per l’utilizzo della tecnologia SSD, ovvero l’impiego di dischi allo stato solido. Tecnicamente hanno un funzionamento simile a quello delle chiavette Usb, quindi sono privi di parti meccaniche e garantiscono una velocità decisamente più elevata rispetto ai tradizionali hard disk. Sono dunque più sicuri, stabili e in grado di effettuare backup in tempi decisamente minori.

Scendendo nel dettaglio, il Portable SSD è un prodotto leggero e facilmente trasportabile, con una velocità fino a 540 MB/s ed è compatibile, come tutti i prodotti LaCie, sia con Mac che con PC. Nonostante pesi solo come un mazzo di carte è estremamente resistente, regge infatti cadute accidentali da 2 metri di altezza.

Il modello Rugged SSD che utilizza il celebre design di Neil Poulton, offre invece un rivestimento in grado di resistere a cadute accidentali fino a 3 metri di altezza e allo schiacciamento con una pressione di 2 tonnellate, inoltre è resistente ad acqua, polvere e sabbia con una certificazione IP67. Offre una compatibilità universale tramite l’interfaccia USB di tipo C e ovviamente è anche veloce, fino a 950 MB/s, grazie dall'unità SSD NVMe FireCuda di Seagate.

Chi desidera prestazioni ai massimi livelli può affidarsi al Rugged SSD Pro, che raggiunge una velocità estrema di 2800 MB/s tramite l’interfaccia Thunderbolt 3.

Tutti i prodotti LaCie dispongono di un software di backup molto semplice che permette di effettuare le copie dei file in modo totalmente automatico con pianificazione giornaliera, settimanale o mensile.

Inoltre, sono previsti una garanzia e un servizio di recupero di dati di 3 anni per il modello Portable SSD e di 5 anni per i prodotti professionali LaCie Rugged e Rugged Pro, dotati a loro volta anche di un abbonamento gratuito per un mese al piano Adobe Creative Cloud All Apps dedicato a fotografi e video producer.

Prezzi e disponibilità:

Tutti i prodotti LaCie sono distribuiti in Italia da Attiva e sono disponibili con le seguenti capacità:

LaCie Portable SSD da 500GB, 1TB e 2TB, con prezzi di listino a partire da 144,99 euro.

LaCie Rugged SSD da 500GB, 1TB e 2TB, con prezzi di listino a partire da 219,99 euro.

LaCie Rugged SSD Pro da 1TB e 2TB, con prezzi di listino a partire da 479,99 euro.