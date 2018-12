Lenovo ThinkPad E490 ed E590: due versatili notebook con Intel Core di ultima generazione

Lenovo presenterà al CES 2019 i nuovi notebook ThinkPad E490 e ThinkPad E590; prodotti dotati di processori Intel Core di 8a generazione (Core i5-8265U o Core i7-8565U) e display rispettivamente da 14,1 e 15,6 pollici con risoluzione HD/FHD e tecnologia TN/IPS, a seconda della configurazione scelta dall’utente.

Modelli che potranno, inoltre, essere equipaggiati con una scheda grafica Radeon RX 550 con 2GB di memoria, in alternativa alla soluzione integrata Intel UHD.

Entrambi i notebook saranno in grado di ospitare fino a 32 GB di Ram DDR4 e varie soluzioni di storage con Hard disk Sata da 2,5" o SSD M.2.

Per quanto riguarda la connettività ricordiamo la presenza di USB Type-C 3.1, HDMI 1.4b, slot per Micro SD, lettore d’impronte, WiFi Gigabit e Bluetooth 4.1 .

Citiamo inoltre la presenza della tastiera retroilluminata, il classico trackpoint rosso, un ampio touchpad ed il sistema operativo Windows 10.