Microsoft Surface Laptop 3: la recensione di un notebook elegante e versatile

Continua il nostro viaggio nel mondo dei notebook e dopo la recensione dello Star Lite Mk II con Ubuntu, proviamo oggi il nuovo Microsoft Surface Laptop 3 nella versione con display da 13,5 pollici.

Notebook disponibile anche con schermo da 15” e con processori Intel o AMD. Un prodotto dal design curato, acquistabile anche nella variante con rivestimento interno in Alcantara.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Microsoft Surface Laptop 3.

Microsoft Surface Laptop 3: design elegante e raffinato

Il Microsoft Surface Laptop 3 si presenta con un design raffinato ed una qualità costruttiva davvero elevata. Un notebook con telaio in alluminio, acquistabile in varie colorazioni e con interno in metallo o Alcantara. Tessuto molto piacevole al tatto presente sul poggiapolsi e intorno ai tasti.

Passiamo alle porte presenti sul lato sinistro; qui troviamo una USB-C con funzione anche di alimentazione, una porta USB-A ed un connettore jack per cuffie da 3,5 mm. Sul lato opposto è presente, invece, solo la porta di ricarica Surface Connect.

Non dimentichiamo le dimensioni della versione da 13,5” pari a 30,8 cm x 22,4 cm x 1,45 cm ed il peso di 1.266 grammi.

Microsoft Surface Laptop 3: caratteristiche tecniche

Analizziamo ora le specifiche tecniche. Il Microsoft Surface Laptop 3 è disponibile in numerose varianti con display da 13,5 e 15 pollici, processore Intel o AMD e memoria fino ad 1 TB.

Tutte le configurazioni e le colorazioni disponibili sono presenti in questa pagina del sito ufficiale di Microsoft.

Di seguito le principali caratteristiche tecniche della versione da noi provata:

-Processore: Intel Core i5-1035G7, Quad-Core di decima generazione, con grafica Intel Iris Plus

-RAM: 8 GB LPDDR4x

-Memoria interna: SSD da 256 GB in formato M.2 NVME

-Schermo: da 13,5” con risoluzione di 2.256 x 1.504 pixel (3:2, 201 ppi), touch, Gorilla Glass 3, sensore di luce ambientale e compatibilità con la penna per Surface (opzionale)

-Connettività wireless: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

-Webcam: 720p con Windows Hello

-Audio: altoparlanti Omnisonic e 2 microfoni

-Batteria: 45 Wh

-Sistema operativo: Windows 10 Home

Microsoft Surface Laptop 3: esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso del Microsoft Surface Laptop 3: un notebook davvero elegante e ben costruito. Ricordiamo in particolare l’apertura dello schermo con una sola mano e il morbido rivestimento in Alcantara. Un prodotto, inoltre, abbastanza silenzioso, con un ottimo sistema di smaltimento del calore e con un rapido riconoscimento del volto tramite Windows Hello.

Analizziamo ora le prestazioni generali con un giudizio decisamente positivo. Microsoft Surface Laptop 3 è un Pc portatile veloce e versatile. Grazie alle sue caratteristiche tecniche è, ovviamente, a suo agio con software Office, navigazione Internet ed intrattenimento video. E’ inoltre possibile passare qualche ora di svago con giochi non troppo esigenti (ad es. Asphalt 9) ed utilizzarlo anche per applicazioni più complesse come l’editing video (in Full HD).

Positiva la valutazione sull’SSD capace di raggiungere una velocità in lettura fino 2.000 MB/s; prestazioni che consentono una rapida apertura dei programmi ed un avvio praticamente istantaneo di Windows 10.

Analoga valutazione sullo schermo lucido e touch, dalla buona luminosità, dai colori naturali e con ampi angoli di visione. Positivo il giudizio anche sul comparto audio con speaker di qualità e dalla buona potenza, inseriti sotto la tastiera.

Non delude la batteria, dotata di ricarica rapida, che riesce a garantire 6-7 ore circa di autonomia con WiFi sempre attivo ed utilizzo di programmi di vario genere, dalla navigazione Internet ai giochi. Giudizio, invece, solo sufficiente sulle porte disponibili (una USB Type-C ed una USB A).

Comoda la tastiera che consente una digitazione veloce e senza errori, ma che tende a flettere leggermente nella zona centrale. Tastiera dotata di retroilluminazione disponibile in tre livelli di intensità. Infine, il touchpad, ampio e preciso.

Concludiamo con il prezzo, la versione da noi provata del Microsoft Surface Laptop 3 è disponibile a 1.499 euro. La versione base è, invece, acquistabile a 999 euro.

Scopri di più su Amazon a 1.199 euro