I migliori monitor sotto i 100 euro

Stai cercando un nuovo monitor per il tuo Pc, ma hai un piccolo budget? Ecco allora cinque modelli acquistabili a meno di 100 euro. Prodotti versatili, utilizzabili in casa ed in ufficio e ideali anche per i casual gamer. Monitor dalla buona definizione e con un design curato, realizzati da note aziende come HP e LG.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori monitor economici attualmente sul mercato.

1. HP 22W: il migliore

Al vertice della nostra classifica troviamo il monitor HP 22W; un modello low cost da 22 pollici, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e tempo di risposta di 5 ms. Un prodotto dotato di pannello IPS, installabile anche a parete, e con un design elegante grazie alla cornice quasi senza bordi. Monitor con due ingressi di tipo Vga e Hdmi.

89,99 euro



2. Acer SA230bid: un monitor da 23 pollici con Vga, Dvi e Hdmi

Acer SA230bid è un modello con pannello IPS da 23 pollici, risoluzione Full HD e tempo di risposta di 2 ms. Un monitor dai bordi sottili, dotato di tre ingressi video Vga, Dvi e Hdmi ed equipaggiato con diverse tecnologie per ridurre l'affaticamento degli occhi.

99,91 euro

3. BenQ GW2280: ottimo per utilizzi prolungati

BenQ GW2280 è un monitor dotato di tecnologia Brightness Intelligence, che fornisce dettagli nitidi in qualsiasi condizione di luce, e supporto alle funzionalità Low Blue Light e Flicker-Free che riducono l’affaticamento visivo. Questo monitor vanta, inoltre, un design curato con una cornice ultrasottile. Il BenQ GW2280 ospita un pannello IPS da 21.5 pollici con risoluzione Full HD.

99,99 euro

4. LG 22MK400H: ideale per i casual gamer

Nella nostra classifica troviamo anche il monitor LG 22MK400H; la scelta ideale per i giocatori occasionali grazie al tempo di risposta di 1 ms e al supporto della tecnologia Radeon FreeSync. Un modello dotato di pannello da 21,5 pollici con risoluzione Full HD ed ingressi Vga e Hdmi.

92,99 euro

5. Philips 223V5LSB2: il più economico

Philips Monitor 223V5LSB2 è un monitor acquistabile a poco più di 80 euro, con pannello da 22 pollici, risoluzione Full HD e tempo di risposta di 5 ms. Un modello con ingresso Vga, installabile anche a parete, grazie alla presenza dell’attacco Vesa.

83,99 euro