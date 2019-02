Le migliori custodie per MacBook Air 2018

Avete appena acquistato un nuovo MacBook Air 2018? Ecco allora cinque ottime custodie in grado di proteggerlo da urti e graffi. Cover che si adattano perfettamente al notebook di Apple, ben costruite e facili da montare. Prodotti dotati anche di copritastiera e disponibili in moltissime colorazioni e con disegni di ogni genere, dell'effetto marmo a bellissime opere d’arte.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le migliori custodie per il MacBook Air 2018

1. Tecool: ottima qualità e tanti colori disponibili

Al primo posto della nostra classifica troviamo la custodia di Tecool, realizzata in plastica gommata di elevata qualità. Un prodotto disponibile in tantissime colorazioni, accompagnato da un utile copritastiera trasparente in silicone. Cover dallo spessore sottile che non oscura il logo del MacBook, facile da installare e dotata di feritoie nella parte inferiore che aiutano il raffreddamento del notebook.

Scopri di più su Amazon.it a 16,49 euro

2. Aqylq: una cover artistica

Da Aqylq un custodia per chi vuole personalizzare il proprio MacBook con una decorazione davvero particolare. Questa cover è infatti disponibile con disegni di vario genere, dall’effetto marmo a bellissime immagini per tutti i gusti. Un prodotto con una struttura sottile e leggera dotato inoltre di quattro piedini in gomma.

Scopri di più su Amazon.it a 15,75 euro

3. iNeseon: solida e resistente

Sul terzo gradino del podio si posiziona una custodia di iNeseon realizzata in resistente policarbonato con una finitura opaca gommata. Un prodotto facile da montare, ordinabile in varie colorazioni e accompagnato da un copritastiera trasparente.

Scopri di più su Amazon a 13,99 euro



4. ProCase: leggera e con finitura gommata

Nella nostra rassegna è presente anche la cover di ProCase, una custodia rigida, leggera e sottile con uno spessore di soli 1,2 mm. Un prodotto che presenta un rivestimento in gomma morbida, semplice da montare e da rimuovere.

Scopri di più su Amazon.it a 15,99 euro

5. i-Buy: cover con protezione dello schermo

La nostra rassegna termina con la cover di i-Buy. Un prodotto completo che include anche un copritastiera ed una protezione per lo schermo. Una custodia che aderisce senza problemi al MacBook Air, disponibile in diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon.it a 17,99 euro