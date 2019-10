I migliori notebook economici sotto i 300 euro

Nello sterminato settore dei computer portatili è possibile trovare modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze. Oggi ci occupiamo in particolare dei migliori notebook low cost attualmente presenti sul mercato.

Laptop con schermi LCD fino a 15,6 pollici, con incluso il sistema operativo Windows 10, realizzati da noti brand come HP, Lenovo e Asus.

Pc portatili dalla buona qualità costruttiva, ottimi per la navigazione su Internet e sui social, per la visione di film e serie Tv e utilizzabili senza problemi con gli applicativi Office come Word ed Excel. Notebook resistenti e leggeri, dalla completa connettività ed in grado anche di far girare giochi non molto esigenti in termini di prestazioni. Portatili, inoltre, dalla buona autonomia e dotati di una comoda tastiera con un ampio touchpad.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori pc portatili economici attualmente sul mercato.

1. Lenovo Essential V145: SSD da 480 GB

Iniziamo la nostra rassegna dal Lenovo Essential V145 che vanta un capiente SSD da 480 GB. Ricordiamo, inoltre, lo schermo da 15,6" HD (1366x768), i 4 GB di Ram ed il processore AMD A4. Per quanto riguarda la dotazione di porte, troviamo 2 USB 3.0, 1 HDMI, 1 RJ-45 ed il lettore di schede digitali multiformato.

Scopri di più su Amazon.it a 274 euro

2. HP 255 G6: completo e con 500 GB di memoria

Da HP arriva il notebook 255 G6; un portatile con un hard disk da 500 GB affiancato da 4 GB di Ram e con monitor da 15,6 pollici. Laptop spinto dal processore Amd E2-9000 con scheda grafica Amd Radeon R2 e masterizzatore/lettore Dvd-Cd. Completa la dotazione di porte con 3 USB 3.1, una HDMI ed un lettore di schede digitali multiformato. Infine il software con Windows 10 Professional 64bit e Open Office già preinstallato.

Scopri di più su Amazon.it a 269 euro

3. Asus X540NA: design elegante

Il terzo gradino della nostra rassegna dedicata ai migliori notebook economici è occupato dall’Asus X540NA-GQ017T; un completo notebook con schermo da 15,6 pollici, spinto da un processore Celeron N3350. Citiamo, inoltre, la memoria con 4GB di Ram e hard disk da 500 GB. Notebook dall'elegante scocca Chocolate Black, dotato anche di masterizzatore/lettore Dvd-Cd.

Scopri di più su Amazon.it a 229 euro

4. Acer Aspire 1: con processore Pentium N5000

Nella nostra rassegna troviamo anche un portatile di Acer, modello Aspire 1 A114-32-P34S. Un notebook con processore Intel Pentium Silver N5000, RAM da 4 GB e storage di tipo eMMC da 64 GB. Ricordiamo, inoltre, il display da 14" HD. Infine su questo notebook troviamo l'abbonamento ad un anno alla suite Office 365 ed il sistema operativo Windows 10 Home S.

Scopri di più su Amazon.it a 249 euro

5. Lenovo Ideapad S130-14IGM: scocca studiata per resistere all'usura

Da Lenovo arriva un resistente notebook con scocca di colore Blu, equipaggiato con un processore Intel Celeron N4000, 4GB di RAM e storage da 64 GB di tipo eMMC. Non dimentichiamo lo schermo, un display da 14 pollici con risoluzione 1280 x 720 pixel HD con tecnologia TN e trattamento anti-riflesso.

Scopri di più su Amazon.it a 269 euro

6. Asus R420MA: con licenza Office 365 Personal per 1 anno

Da Asus arriva anche il pc portatile R420MA-BV120TS; un notebook con monitor da 14" con risoluzione HD e trattamento antiriflesso. Un laptop spinto da una CPU Intel Celeron N4000 affiancata da 4 GB di Ram e da una memoria da 64 GB. Concludiamo ricordando il sistema operativo Windows 10 Home S con licenza per Office 365 Personal, valida per un anno.

Scopri di più su Amazon.it a 299 euro

7. Chuwi Herobook: durata della batteria fino a 9 ore

La nostra rassegna dei migliori notebook low cost si conclude con il Chuwi Herobook; un notebook sottile e leggero con un’autonomia dichiarata che arriva fino a 9 ore. Al suo interno troviamo il processore Intel Atom X5-E8000 fino a 2,0 GHz, 4 GB di Ram e una memoria da 64 GB. Citiamo infine lo schermo, un display antiriflesso da 14,1 pollici.

Scopri di più su Amazon.it a 219 euro