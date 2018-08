I migliori tablet per le vacanze

Il tablet rappresenta un compagno ideale per le vacanze; un dispositivo che ci consente, ad esempio, di leggere i nostri libri preferiti in formato digitale in spiaggia, guardare film e serie tv mentre siamo in piscina, navigare sui social o ascoltare la nostra musica preferita in aeroporto e molto altro ancora.

Dispositivi piccoli e leggeri che possono essere facilmente trasportati in una borsa o in uno zaino, da utilizzare anche come navigatori in auto o come console da gioco.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori tablet da portare in vacanza.

1. iPad mini 4

Al primo posto della nostra classifica troviamo l’iPad mini 4 di Apple; un tablet dotato di schermo da 7,9 pollici con risoluzione 2048×1536 pixel. Un prodotto con scocca totalmente in alluminio, due speaker stereo e memoria che arriva a 128 GB. iPad mini 4 è un device dalla buona ergonomia, con migliaia di applicazioni ottimizzate e che può vantare un'elevata autonomia con 10 ore di navigazione in Wi-Fi.

2. Huawei Mediapad M5

Mediapad M5 di Huawei è la scelta giusta per chi desidera un compatto tablet basato su Android. Un prodotto che si distingue per la presenza del modem 4G Lte e per lo schermo da 8,4" con risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Non delude la memoria con 4 GB di Ram e 32 GB di storage espandibile ed il comparto audio sviluppato in collaborazione con Harman Kardon. Un ottimo tablet anche per scattare le foto delle vostre vacanze grazie al sensore posteriore da 13 MP.

3. Asus ZenPad 3

Elegante, piccolo e con uno schermo di qualità, ecco le caratteristiche distintive dell’Asus ZenPad 3. Scendendo nel dettaglio si tratta di un tablet che vanta una raffinata cover posteriore, un display da 8 pollici con risoluzione di 2048 x 1536 pixel e la presenza anche del modem 4G Lte. Ricordiamo infine la camera posteriore da 8 MP e la curata sezione audio.

4. Lenovo TAB 4 8

Lenovo TAB 4 8 è un modello adatto in particolare ai più piccoli grazie alla resistente cover del Kid's pack (acquistabile separatamente) e al software ottimizzato per i bambini. Un prodotto dalle caratteristiche complete con connessione 4G e schermo da 8 pollici con risoluzione HD. Un tablet dal prezzo adatto a tutte le tasche, robusto e leggero, con un peso di 300 grammi.

5. Amazon Fire HD 8

Il Fire HD 8 è la soluzione giusta per chi cerca un tablet low cost da portare in vacanza. Un device che vanta un'elevata autonomia, fino a 12 ore, dotato di uno schermo da 8 pollici con risoluzione HD di 1280 x 800 pixel. Un prodotto ideale per la lettura di ebook, con memoria fino a 32 GB. Peccato pe r la fotocamera posteriore da soli 2 MP.

