Le migliori custodie economiche per iPad

L’iPad da 9,7” di Apple continua a dominare il mercato dei tablet; un prodotto sempre più apprezzato dagli utenti grazie alla sua versatilità e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Un tablet ora giunto alla sesta generazione, ideale anche per un uso scolastico grazie alla compatibilità con Apple Pencil. Un prodotto che vanta, inoltre, migliaia di app ottimizzate ed una elevata memoria che arriva a 128 GB.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori modelli di custodie per iPad 2017/2018; soluzioni economiche in grado di proteggere il tablet di Apple da urti, graffi e cadute.

1. JETech

Al vertice della nostra classifica si posiziona la cover di JETech disponibile in varie colorazioni. Una custodia che protegge entrambi i lati dell’iPad e che consente anche di posizionarlo in verticale in due diverse posizioni. Una cover a libro, solida e ben costruita, dotata anche di funzione on/off del display.

Scopri di più su Amazon



2. ESR

Da ESR arriva una custodia sottile e leggera con uno spessore di meno di 12 mm ed un peso di circa 200 grammi. Un modello disponibile in numerose colorazioni con aggancio magnetico, dotata di funzione Auto sleep, supporto verticale e realizzata in microfibra e pelle.

Scopri di più su Amazon



3. MoKo

Da MoKo arriva una soluzione per chi vuole farsi notare grazie ai numerosi colori e disegni disponibili. Un prodotto dotato anche di cover semitrasparente al posteriore, facile da installare e da rimuovere. Non manca la chiusura magnetica con funzione auto sleep e la garanzia a vita.

Scopri di più su Amazon



4. Fintie

Da Fintie arriva un’altra cover che si distingue per il suo raffinato design con vari colori e disegni che ricoprono la custodia anche al posteriore. Questo modello vanta inoltre un supporto posteriore ruotabile a 360° che consente di posizionare il tablet anche in modalità verticale. Ricordiamo, inoltre, il rivestimento interno in microfibra e la funzione Auto Sleep.

Scopri di più su Amazon



5. inShang

Da inShang arriva una robusta ed elegante custodia in pelle acquistabile in varie colorazioni con imbottitura antiurto e interno in microfibra. Non manca inoltre un meccanismo di rotazione che consente di disporre l'iPad in verticale, la funzione Auto Sleep ed un pratico pennino fornito in dotazione.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!