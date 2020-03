Ebook reader: i migliori modelli sul mercato

La nostra rassegna termina con l’Energy eReader Pro 4; un versatile lettore dotato di sistema operativo Android. Lettore compatibile con vari formati di ebook, ma che grazie alla presenza del Play Store è in grado di accedere anche alla piattaforma Kindle di Amazon e alle altre app dedicate agli ebook reader. Sul Pro4 troviamo 8 GB di memoria ed uno schermo E-Ink Carta touch, retroilluminato con 16 livelli di grigio e risoluzione di 800 x 600 pixel. Non manca infine il Wi-Fi, utile anche per navigazione web, email e altro ancora.

Il PocketBook InkPad X si distingue per la presenza di un grande display da ben 10,3 pollici (1404 × 1872), touch ed illuminato. Uno schermo perfetto per la lettura di qualsiasi contenuto , anche di documenti complessi con immagini, grafici, fumetti o spartiti. Un prodotto sottile e dalla costruzione curata, equipaggiato con 32 GB di memoria e connettività WiFi e Bluetooth. Ricordiamo anche il software a bordo compatibile con 19 formati di libri digitali, 4 formati grafici e 3 formati audio.

Ebook accompagnati da completi software, compatibili con i fumetti, ed in grado di accedere direttamente a piattaforme digitali contenenti migliaia di libri per tutti i gusti.