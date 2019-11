Hard disk esterni: i migliori modelli sul mercato

Gli hard disk esterni sono ormai degli accessori indispensabili dove memorizzare diverse tipologie di dati, dai file di backup ai documenti di lavoro, senza dimenticare foto e video. Si tratta di prodotti decisamente versatili che possono essere collegati non solo a Pc e notebook, ma anche a Tv e console.

Gli hard esterni si suddividono in due grandi famiglie: i modelli meccanici, da 2.5” da 3,5”, e i dischi SSD con memoria allo stato solido, molti più resistenti e veloci degli hard disk tradizionali, ma anche più costosi.

Quando si acquista un hard disk esterno è anche importante valutare il tipo di collegamento USB; è consigliabile acquistare un modello in versione 3.0 o superiore che garantisce un’elevata velocità di trasferimento.

In fase di acquisto è, inoltre, fondamentale scegliere la capacità più adatta alle nostre esigenze; sul mercato è possibile trovare modelli anche da 10 TB, ma in generale per gran parte degli utenti può essere sufficiente un hard disk da 1 TB.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori hard disk esterni attualmente sul mercato.

1. Maxtor STSHX-M101TCBM: da 2,5” fino a 4 TB

Al vertice della nostra classifica si posiziona un hard disk esterno realizzato da Maxtor, disponibile nelle versioni da 2,5” e con una capacità fino a 4 TB. Un prodotto dotato di porta USB 3.0, con una velocità di rotazione fino a 5400 rpm.

Scopri di più su Amazon.it a 45 euro

2. Western Digital Elements: tanti modelli per ogni esigenza

In seconda posizione troviamo il Western Digital Elements; un modello disponibile in diverse varianti con capacità da 500 GB a 4 TB. Hard disk esterno da 2.5” con porta USB 3.

Scopri di più su Amazon.it a 47 euro



3. Toshiba Canvio Basics: comodo da trasportare in qualsiasi tasca o borsa

Sul terzo gradino del podio troviamo il Toshiba Canvio Basics. Si tratta di un modello con una capacità da 1TB, con dimensioni di 78 x 109 x 14 mm, finitura opaca e dotato di porta USB 3.0 .

Scopri di più su Amazon.it a 45 euro

4. Kesu: design ultra slim

La nostra rassegna prosegue con l’hard disk esterno di Kesu; un modello ultra sottile con uno spessore di circa un centimetro. Un prodotto con una capacità che va da 120 GB ad un TB, dotato di porta USB 3.0 .

Scopri di più su Amazon.it a 52 euro

5. Western Digital My Passport: tanti colori e software di backup incluso

Western Digital My Passport è un disco esterno che si distingue per il suo design curato, disponibile in sei diversi colori. Un prodotto che consente anche di crittografare i dati al suo interno e accompagnato da un utile software per il backup automatico dei dati. Un modello con USB 3.0, disponibile nei tagli da uno a 4 TB.

Scopri di più su Amazon.it a 54 euro

6. WD - My Book: capacità fino a 10 TB

La nostra rassegna prosegue con il Western Digital My Book che vanta una capacità di ben 10TB. Si tratta di un modello dalle generose dimensioni, con porta USB 3.0 ed alimentazione esterna. Ricordiamo inoltre il software WD Backup, fornito in dotazione, per il backup automatico dei dati.

Scopri di più su Amazon.it a 199 euro

7. Seagate Expansion: un modello dal design elegante fino a 4 TB

La nostra classifica si conclude con il Seagate Expansion; un modello di hard disk esterno con una capacità da 500 GB a 4 TB, da 2.5” autoalimentato e con porta USB 3.0. Un prodotto dalla costruzione curata con dimensioni di 8 x 11,7 x 1,5 cm per un peso di 181 grammi. Hard disk accompagnato dal software Seagate Dashboard per il backup automatico dei dati.

Scopri di più su Amazon.it a 49 euro