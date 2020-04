I migliori mouse wireless

Continua il nostro viaggio nel mondo delle periferiche per PC e dopo esserci occupati delle migliori tastiere low cost, scopriamo oggi i migliori mouse di fascia alta.

Prodotti che vantano un’ottima ergonomia e adatti anche per un utilizzo prolungato, dal design curato e con un’elevata qualità costruttiva.

Mouse senza fili dalla lunga autonomia, dotati di pulsanti programmabili e accompagnati anche da completi software dedicati.

1. Logitech MX Master 3: veloce e completo

Iniziamo la nostra rassegna dal Logitech MX Master 3; un mouse di fascia alta veloce e preciso (4000 DPI) con autonomia fino a 70 giorni. Un prodotto personalizzabile secondo le esigenze dell’utente, dotato di scroller principale con due modalità di funzionamento (libero o a scatti) e scroller da pollice. Ricordiamo, inoltre, l’ottima ergonomia, il collegamento tramite ricevitore Unifying USB o tramite Bluetooth con tre dispositivi e le due colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon a 84 euro

2. Logitech MX Vertical: ottima ergonomia

Nella nostra rassegna troviamo anche il Logitech MX Vertical; un dispositivo dalla forma originale, pensato per garantire un’elevata ergonomia. Mouse che consente una posizione naturale della mano, con le dita disposte quasi in verticale, progettato per ridurre l'affaticamento muscolare e la pressione del polso e migliorare la postura. Inoltre il sensore ad alta precisione da 4000 DPI riduce di quattro volte il movimento e l'affaticamento della mano.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

3. Razer Viper Ultimate: un eccellente mouse da gaming

Per gli appassionati di videogiochi ecco il Razer Viper Ultimate; un mouse da gaming che offre elevate prestazioni anche quando utilizzato con i tradizionali software, grazie al suo peso ridottissimo (solo 74 grammi) e al sensore ottico estremamente veloce ( 20.000 DPI). Accessorio dotato, inoltre, di tasti ottici, pulsanti programmabili ed illuminazione RGB personalizzabile per basetta di ricarica e mouse. Non dimentichiamo, infine, l’elevata autonomia fino a 70 ore.

Scopri di più su Amazon a 168 euro

4. Microsoft ARC Touch: il mouse da portare in borsa

Passiamo ora al Microsoft ARC Touch; un mouse wireless con profilo ricurvo per l'uso e piatto per il trasporto. Un prodotto dotato, inoltre, della tecnologia BlueTrack che permette di utilizzarlo praticamente ovunque, perfino su superfici in legno grezzo o sul tappeto, fino ad una distanza di oltre 5 metri dal PC.

Scopri di più su Amazon a 64 euro

5. Microsoft Precision: ideale per il multitasking

Sempre da Microsoft arriva il Microsoft Precision Mouse, perfetto per il multitasking: puoi infatti associarlo e lavorare con un massimo di tre computer contemporaneamente. Supporta sia il Bluetooth sia le connessioni USB cablate ed è stato creato per affrontare lunghe giornate di lavoro grazie ai dettagli ergonomici accurati, come le impugnature laterali e la forma curvilinea. Ricordiamo anche l’autonomia fino a 3 mesi e le due colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

6. Logitech M570: un mouse con trackball

Concludiamo la nostra rassegna con il Logitech M570; un mouse dotato di trackball che consente di muovere il cursore senza ‎spostare il braccio. Un prodotto dotato, inoltre, della classica rotellina, con una forma ergonomica, pulsanti ‎Indietro/Avanti e ricevitore USB wireless.

Scopri di più su Amazon a 42 euro