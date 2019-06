I migliori notebook di fascia alta del 2019

Nell’affollatissimo settore dei computer portatili è possibile trovare modelli di ogni genere e per tutte le tasche. Prodotti low cost utili per Office, navigazione su Internet e streaming video, fino a notebook dal costo stratosferico che possono sostituire tranquillamente un potente computer desktop.

Non mancano ovviamente soluzioni leggere ed eleganti, per chi cerca anche un prodotto dal design curato e comodo da trasportare in una borsa, o modelli 2in1 in grado di trasformarsi in tablet grazie alla tastiera ruotabile o removibile.

Oggi ci occupiamo in particolare della fascia alta del mercato, 7 notebook ad alte prestazioni destinati a chi non ha problemi di budget.

1. Dell XPS 15: elegante e potente

Iniziamo la nostra rassegna con il Dell XPS 15, un notebook al top per prestazioni, eleganza e portabilità con schermo da 15 pollici. Un portatile che vanta, inoltre, un design particolarmente raffinato con bordi ridottissimi attorno allo schermo Ultra HD. Dal punto di vista hardware, questo Pc portatile è equipaggiato con i processori Intel di ottava generazione ed un’ampia dotazione di memoria con 32 GB di Ram e SSD fino a 2 TB.

Scopri di più su Amazon a 1.511 euro



2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme: schermo 4K

Da Lenovo arriva il notebook di fascia alta ThinkPad X1 Extreme che vanta uno schermo anche in 4K con il supporto alle tecnologie HDR e Dolby Vision che consentono immagini dai colori estremamente naturali. Ricordiamo, inoltre, i processori Intel di ottava generazione a 6 core e la scheda grafica NVIDIA GeForce che consentono ottime prestazioni con ogni genere di programmi. Un notebook, inoltre, con un’ampia memoria, dall’elevata autonomia ed in grado di sopportare anche condizioni ambientali estreme.

Scopri di più su Amazon a 2.245 euro

3. MacBook Pro: il migliore notebook di Apple

Nella nostra classifica non poteva mancare un prodotto di Apple, il MacBook Pro disponibile nelle varianti con schermo da 13 e 15 pollici Retina. Un prodotto elegante e dalla lunga autonomia reso famoso dalla Touch Bar: un secondo display touch sopra la tastiera che mette a disposizione dell’utente utili pulsanti aggiuntivi. Il MacBook Pro può, inoltre, vantare configurazioni con una scheda grafica dedicata e potenti processori anche core i9 octa-core, fino a 32GB di RAM e 4TB di memoria.

Scopri di più su Amazon a 3.399 euro

4. Microsoft Surface Laptop 2: rivestimento in Alcantara

Da Microsoft arriva un elegante e potente notebook di fascia alta con processori Intel Core di ottava generazione i5 o i7, fino a 16 GB di Ram ed 1 TB di memoria SSD. Non dimentichiamo lo schermo PixelSense da 13.5" touch con risoluzione 2256 x 1504 e compatibile con la penna per Surface. Un notebook, infine, leggero ed elegante, con rivestimento interno in Alcantara.

Scopri di più su Amazon a 2.427 euro

5. Xiaomi Mi Notebook Pro: un notebook performante e dal design elegante

Xiaomi vanta nella sua vastissima gamma di prodotti anche l’interessante Pc portatile di fascia alta Mi Notebook Pro. Un prodotto dalle forme curate con scocca in metallo e processori i5 o i7 con 8 o 16 GB di Ram e scheda grafica NVIDIA MX150. Non dimentichiamo lo schermo Full HD da 15,6 pollici e l’SSD da 256 GB.

Scopri di più su Amazon a 1.200 euro

6. Asus Zenbook Pro 15: secondo schermo all’interno del touchpad

Da Asus arriva un originale notebook che vanta un secondo schermo touch inserito all’interno del touchpad; display denominato ScreenPad da 5,5 pollici e risoluzione Full HD. Display versatile, utilizzabile come schermo secondario o con app dedicate. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche citiamo i processore Intel di ottava generazione con 16 GB di Ram e la scheda grafica NVIDIA GeForce Gtx 1050. Infine lo schermo da 15,6 pollici e l'avanzato audio curato da Harman Kardon.

Scopri di più su Amazon a 2.099 euro



7. HP Envy: schermo da 17,3 pollici

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori Pc portatili sul mercato con l’HP Envy; un potente laptop dal design curato realizzato interamente in alluminio. Ricordiamo, inoltre l’ampia e comoda tastiera e lo schermo dalla cornici sottili con un’ampiezza che arriva fino a 17,3 pollici. Citiamo, inoltre, i processori Intel di ottava generazione con 16 GB di Ram e SSD fino a 1TB.

Scopri di più su Amazon a 1.199 euro

