I migliori computer portatili per studenti

Nel vastissimo mercato dei computer portatili è possibile trovare modelli particolarmente adatti alle esigenze degli studenti; prodotti resistenti e alla portata di tutte le tasche, ideali per essere utilizzati con applicativi Office come Word ed Excel. Prodotti che consentono una veloce navigazione su Internet, dotati di un ampio schermo e dalla buona autonomia.

Nella nostra classifica non mancano inoltre modelli di ridotte dimensioni facili da trasportare nello zaino, accompagnati anche da un pennino e che possono essere trasformati in un tablet.



1. Asus Transformer Book

Al vertice della nostra classifica troviamo l’Asus Transformer Book (modello T103HAF-GR028T); un notebook low cost convertibile in grado di trasformarsi in un tablet grazie alla tastiera removibile. Laptop leggero e pratico da trasportare nello zaino che ospita un display da 10.1 pollici ed un processore Atom Z8350 Quad Core. Ricordiamo, infine, l’utile pennino incluso e la memoria da 128 GB con 4 GB di RAM.

2. HP 250 G6

HP 250 G6 (modello 1XN28EA) è la scelta giusta per chi cerca un completo notebook economico. Questo prodotto è infatti equipaggiato con un ampio display da 15,6 pollici, una CPU Intel Core i3-6006U, 4 GB di Ram e hard disk da 500 GB. Notebook che vanta, inoltre, un robusto chassis, una comoda tastiera e numerose connessioni di vario tipo.

3. Acer Swift 1

Acer Swift 1 è un prodotto facile da trasportare grazie allo schermo da 13 pollici Full HD e al peso di 1,6 chili. Un notebook che si distingue anche per lo storage SSD da 128 GB con 4 GB di Ram. Non dimentichiamo la lunga autonomia e l'ampia dotazione di porte.

4. Acer Aspire 3

L’Acer Aspire 3 (modello A315-21-92ZB) spicca per la sua ampia dotazione di memoria con un SSD da 128 GB, affiancato da un hard disk da ben un Terabyte. Un prodotto con processore AMD Dual-Core A9-9420, 8 GB di Ram che ospita, inoltre, un display da 15.6" HD dotato di filtro per la luce blu che riduce l’affaticamento visivo.

5. HP Pavilion x360

La nostra classifica termina con l’HP Pavilion x360, un notebook convertibile con tastiera ruotabile di 360 gradi. Laptop dotato di schermo touch da 14 pollici e pennino fornito in dotazione. Ricordiamo, inoltre, gli 8 GB di Ram, l’SSD da 128 GB ed il processore Pentium 4415U.

