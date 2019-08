Powerline: come estendere Internet in tutta casa sfruttando la rete elettrica

Dopo esserci occupati dei migliori ripetitori WiFi, scopriamo oggi quali sono i più interessanti dispositivi Powerline attualmente sul mercato. Questa tecnologia consente di estendere la rete Internet in tutta casa sfruttando i cavi dell'impianto elettrico e rispetto agli extender WiFi, non è influenzata da ostacoli come muri e altri reti.

Normalmente questi dispositivi vengono venduti in coppia: uno va attaccata alla presa della corrente più vicina al router, a cui deve essere connesso tramite un cavo LAN, l'altro può essere collegato ad una qualunque presa di corrente domestica, purché questa faccia parte dello stesso impianto (il contatore blocca l'uscita del segnale verso l'esterno).

Rete Powerline espandibile tramite l’acquisto di altri dispositivi che possono includere oltre alla porta Ethernet anche la connettività WiFi per il collegamento all’adattatore Powerline di dispositivi wireless come smartphone e tablet.

1. TP-Link TL-PA4010: un kit base a 34 euro

Iniziamo dal kit Powerline di TP-Link TL-PA4010; si tratta di un kit base che include due unità con velocità fino a 600Mbps. Un sistema facilmente installabile in pochi istanti, dotato di porta Ethernet, ideale per il collegamento via cavo di prodotti come console e decoder.

2. Netgear: adattatori Powerline con WiFi

Passiamo ora al Kit Netgear PLW1000-100PES; due adattatori Powerline con supporto alle tecnologia Homeplug AV2 che consente velocità fino ad un Gigabit. Ricordiamo, inoltre, la porta Ethernet, la connessione wireless WiFi ac Dual Band ed il pulsante Push and Secure per crittografare le connessioni di rete.

3. D-Link: con presa elettrica passante

Passiamo ora al kit D-Link DHP-W611AV; un Kit Wi-Fi con velocità fino a 1200 Mbps e porta Gigabit. Kit dalla semplice e veloce configurazione grazie al pulsante WPS, con presa passante integrata che permette di sfruttare la corrente per altri dispositivi.

4. TP-Link: con antenne esterne

TP-Link propone anche il Kit TL-WPA8630 con Wi-Fi Dual Band AC e antenne esterne. Kit con velocità fino a 1350Mbps, dotato di 3 Porte Gigabit. Ricordiamo, inoltre, il pulsante Wi-Fi Clone che copia automaticamente il nome della WiFi e della password del router per una più facile configurazione.

5. AVM FRITZ!: doppia presa passante

AVM FRITZ! Powerline 1220E è un Kit Powerline con 2 adattatori dotati entrambi di presa elettrica passante. Kit che consente velocità fino a 1200 Mbps, dotato di due porte LAN Gigabit e crittografia con codifica AES a 128 bit.

6. Tenda: kit Powerline low cost

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori kit Powerline con Tenda che propone un modello low cost acquistabile a 30 euro. Kit con velocità fino a 200 mbps, dotato di presa Ethernet.

