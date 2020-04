SSD esterni: tutti i tuoi dati sempre con te

Dopo esserci occupati degli hard disk è ora venuto il momento di scoprire quali sono i migliori SSD (Solid State Drive) esterni presenti sul mercato.

Prodotti più costosi rispetto ai dischi tradizionali, ma decisamente più veloci e robusti. I dischi allo stato solido, infatti, non utilizzano parti meccaniche che possono guastarsi in caso di urti e cadute, ma memorie flash con una capacità che arriva anche a 2TB.

Prodotti che non necessitano di alimentazione esterna, dotati di una connessione USB 3 ed utili per memorizzare ogni tipo di dati come file di backup del nostro computer, foto, video, documenti, programmi, film e anche la nostra musica preferita.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori modelli di SSD esterni presenti sul mercato.

1. SanDisk Extreme: resistente e compatto

Al vertice della nostra classifica troviamo l’SSD SanDisk Extreme disponibile in vari modelli con una capacità da 500 GB a 2 TB. Un prodotto che non teme urti e cadute, dotato di certificazione IP55 che garantisce la resistenza a polvere e acqua. Un SSD che vanta, inoltre, una velocità di trasferimento fino a 550 MB/sec e dimensioni decisamente contenute (9,6 x 5 x 0,9 cm).

2. Samsung T5: protezione con password

Nella nostra rassegna è anche presente l’SSD esterno di Samsung T5, acquistabile in diverse varianti da 250 GB a 2 TB. Un modello con una velocità di trasferimento fino 540 MB/s, compatto e leggero con dimensioni di 57.3x74x10.5 mm per un peso di soli 51g. Ricordiamo, inoltre, l’interfaccia USB 3.1 di seconda generazione e la protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit.

3. Western Digital My Passport: backup automatico

Sul terzo gradino del podio troviamo il Western Digital My Passport disponibile con una capacità fino a 2 TB. Un modello che vanta un design elegante ed una protezione con password e crittografia hardware. Citiamo, infine, il software WD Backup incluso che consente di eseguire il backup automatico dei nostri file più importanti.

4. SanDisk SSD Extreme 900: resiste a temperature estreme

L’Extreme 900 di SanDisk si distingue per le sue doti di resistenza; un SSD capace di sopportare temperature estreme (da -20 a 70 gradi centigradi), forti urti e vibrazioni. Un prodotto, inoltre, con una velocità di lettura e scrittura fino a 850MB/s e capacità fino a 2 TB.

5. Adata Asd-700: non teme urti, acqua, polvere e sabbia

Da Adata arriva un SSD con certificazione IP68 che garantisce totale protezione contro polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Un prodotto in grado di sopportare un’immersione permanente in acqua a 1 m di profondità. Ricordiamo inoltre la capacità di questo SSD da 256 GB a 1 TB.

6. KingDian: un SSD a partire da 35 euro

KingDian propone un SSD compatto e leggero con dimensioni di 6,6 x 3,6 x 0,9 cm ed un peso di soli 40 grammi. Un prodotto low cost disponibile in due sole varianti da 120 e 240 GB con una velocità di lettura e scrittura fino a 385MB/s.

7. Samsung X5: super veloce grazie alla Thunderbolt 3

La nostra rassegna si conclude con il Samsung X5; un modello con tecnologia Thunderbolt 3 che consente velocità di lettura e di scrittura elevate fino a 2.800 MB/s e 2.100 MB/s. Un SDD che vanta anche una scocca rinforzata in lega di magnesio in grado di resistere a cadute fino a 2 metri ed una capacità fino a 2 TB.

