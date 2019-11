I migliori SSD del 2019

Dopo esserci occupati dei migliori SSD esterni, andiamo oggi a scoprire quali sono le più interessanti unità di memoria a stato solido da inserire all’interno di PC desktop e notebook.

A differenza degli hard disk tradizionali che ospitano dischi magnetici rotanti, gli SSD sono unità allo stato solido (Solid State Drive) basate su memorie flash, prive di parti meccaniche in movimento. Una caratteristica che consente molteplici vantaggi: una maggiore efficienza energetica, dimensioni più compatte, completa silenziosità e, soprattutto, prestazioni decisamente più elevate in fase di lettura e scrittura dei dati.

Ricordiamo infine che, in fase di acquisto, è importante considerare alcune caratteristiche fondamentali come la velocità di lettura e scrittura, la capacità e l'interfaccia presente sul proprio PC.

Scopriamo, quindi, quali sono i più interessanti SSD presenti attualmente sul mercato.



1. Samsung 860 EVO: massime prestazioni e affidabilità

L'SSD Samsung 860 EVO è sicuramente uno dei modelli più noti e apprezzati dal mercato. Un prodotto disponibile con varie interfacce e capacità da 250 GB a 5 TB. SSD con una velocità di lettura fino a 540 MB/sec e velocità di scrittura fino a 520 MB/sec. Prodotto basato sulla tecnologia V-NAND di Samsung.

2. Kingston A400: veloce e dal buon prezzo

Proseguiamo la nostra rassegna con il Kingston A400, disponibile nei tagli da 120, 240, 480 e 960 GB. Un SSD nel formato da 2,5 pollici che utilizza memorie di tipo TLC e interfaccia SATA 3. Le prestazioni in lettura sono di 500 MB/s e fino 450 MB/s in scrittura.

3. Crucial MX500: fino a 2 TB

Da Crucial arriva la serie MX500 disponibile in 4 diverse versioni ( 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB) con interfaccia SATA e formato da 2.5 pollici. L’MX500 utilizza memorie TLC e può raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziali pari a 560 MB/s e 510 MB/s. Ricordiamo, inoltre, la tecnologia integrata che preserva il disco in caso di interruzione della corrente e la crittografia basata su hardware AES a 256 bit che mantiene i dati al sicuro e protetti da hacker e ladri.

4. KingDian: a partire da 14 euro

Nella nostra rassegna troviamo anche il modello di KingDian proposto in varianti con capacità da 60, 120, 240 e 480 GB con prezzi a partire da soli 14 euro. Un prodotto con lettura/scrittura sequenziale dei dati fino a 447.3 / 79.2 MB/S, con un MTBF (tempo medio fra i guasti) di 1.500.000 ore e conservazione dei dati fino a 10 anni.

5. Samsung 970 Evo Plus: elevate prestazioni

Nella nostra rassegna abbiamo anche inserito il Samsung 970 Evo Plus con fattore di forma M.2, perfetto per aggiornare il vostro notebook. Un SSD con interfaccia PCIe, disponibile nelle varianti da 250 GB ad 1 TB. Memoria allo stato solido con velocità di lettura sequenziale fino a 3.500 MB/sec e velocità di scrittura sequenziale fino a 3.300 MB/sec.

6. Crucial P1: un buon compromesso tra prezzo e prestazioni

Terminiamo la nostra rassegna con un altro SSD in formato M2, il Crucial P1 acquistabile in due versioni con capacità da 500 GB ed 1 TB. Crucial P1 utilizza memorie Flash NAND QLC 3D prodotte da Micron con 2000 MB/s in lettura e 1700 MB/s in scrittura sequenziale.

