Le migliori stampanti economiche con scanner

Nel vastissimo mercato delle stampanti è possibile trovare modelli per ogni esigenza e per tutte le tasche. Questo settore è ormai invaso dai modelli multifunzione, denominati anche all-in-one; prodotti che fondono in un unico dispositivo una stampante ed uno scanner, con funzione anche di fotocopiatrice.

Scopriamo, quindi, quali sono i cinque migliori device attualmente sul mercato. Prodotti laser o a getto d'inchiostro dotati anche di tecnologia WiFi, controllabili da smartphone e tablet.



1. HP OfficeJet 3833

Al vertice della nostra classifica si posiziona il modello di HP OfficeJet 3833; una completa stampante con scanner e fax, dotata anche di connessione WiFi. Utilizzabile anche con smartphone e tablet, questo modello include 4 mesi di prova gratuita del servizio Instant Ink che consente di risparmiare fino al 70% sulle cartucce e riceverle direttamente a casa. Ricordiamo, infine, la velocità massima di stampa a colori di 16 ppm e la risoluzione dello scanner di 4800 dpi.

2. Canon Ts3150

La Canon Ts3150 si distingue per il suo costo davvero contenuto; un modello a getto d'inchiostro comunque completo, dotato di connessione WiFi e USB. Citiamo inoltre la velocità massima di stampa a colori di 4 pagine per minuto e il display LCD da 3,8 cm. Un prodotto di facile utilizzo, con una superficie superiore resistente a ditate e graffi.

3. Samsung Xpress M2026W

La Samsung Xpress M2026W è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una stampante laser monocromatica economica. Un prodotto con velocità di stampa fino a 20 ppm e scanner con risoluzione 1200 x 1200 dpi. Ricordiamo, inoltre, la cartuccia inclusa che consente di stampare 500 pagine ed il vassoio in grado di accogliere 150 fogli.

4. Canon Pixma iP7250

La Canon Pixma iP7250 è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una completa stampante fotografica a 5 inchiostri separati. Un modello dalle dimensioni contenute dotato di due cassetti per la carta completamente integrati e con una velocità pari a 15 ppm in bianco e nero e a 10 ppm a colori. Ricordiamo, infine, la stampa fronte-retro automatica e su CD/DVD.

5. Epson XP-342

La Epson XP-342 è un prodotto completo a getto d’inchiostro con Wi-Fi (anche di tipo Direct) che può essere utilizzato con smartphone o tablet, utilizzando l’app dedicata di Epson. Ricordiamo, inoltre, il display LCD a colori da 3,7 cm, lo slot per una scheda di memoria SD e la velocità massima di stampa a colori pari a 5 pagine per minuto. Peccato per l’assenza delle cartucce nella confezione.

