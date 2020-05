Tablet da 8 pollici: i migliori modelli sul mercato

Concludiamo la nostra rassegna con il Samsung Galaxy Tab A disponibile anche nella variante da 10 pollici e in 4 diverse colorazioni . Tablet acquistabile anche nella versione con LTE, dotato di schermo HD, doppio speaker e 32 GB di memoria. Non dimentichiamo la batteria da 5.100 mAh ed il sistema operativo Android 9.0

Proseguiamo la nostra rassegna con il Lenovo Tab M8; un tablet con schermo HD, processore MediaTek Helio A22 e storage da 32 GB espandibile fino a 128 GB tramite microSD. Ricordiamo, inoltre, la scocca posteriore in metallo e lo spessore di 8,15 mm. Tablet con WiFi e LTE, disponibile in due diverse colorazioni: Iron Grey e Bianco.

Al vertice della nostra classifica troviamo l'iPad Mini; un tablet spinto dal potente processore A12 Bionic, ideale per disegnare e prendere appunti grazie alla compatibilità con Apple Pencil di prima generazione, acquistabile separatamente. Un modello dal look raffinato, disponibile anche con modem 4G e memoria fino a 256GB , dotato di schermo da 7,9 pollici (2048×1536, 326 ppi).

Nella nostra rassegna abbiamo inserito prodotti per tutte le tasche e per tutte le esigenze, da raffinate soluzioni come l' iPad mini dotato anche di pennino digitale, a modelli low cost acquistabili a meno di 100 euro.