Migliori tablet 2019: i modelli più interessanti con iOS, Android e Windows 10

State pensando di acquistare un nuovo tablet di fascia alta? Ecco allora cinque modelli dalle prestazioni elevate, dal design ricercato e dalle caratteristiche innovative. Prodotti per chi non ha problemi di budget, utilizzabili anche in ambito professionale. Device con un ampio schermo ad elevata risoluzione, facili da trasportare e dalla lunga autonomia, con a bordo i sistemi operativi iOS, Android e Windows 10.

1. Apple iPad 9,7

Al vertice della nostra classifica troviamo l’Apple iPad 9,7; un tablet dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, dal design curato e dall’elevata qualità costruttiva. Un modello dotato di schermo Lcd da 9,7" con tecnologia IPS e risoluzione di 2048x1536 pixel, adatto ad ogni genere di utilizzo, dalla scuola alle attività professionali. Un modello disponibile anche con 4G e dotato di memoria fino a 128 GB, compatibile con Apple Pencil, un pennino utile per appunti e disegni.

Ordina qui l’Apple iPad 9,7

2. Huawei MediaPad M5 10.0 Pro

In seconda posizione troviamo il tablet Android Huawei MediaPad M5 10.0 Pro. Un modello ideale per la visione di contenuti multimediali, con un’ottima sezione audio, dotato di schermo da 10,8 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel e memoria di 64 GB. Ricordiamo inoltre il pennino in dotazione ed il software curato, dotato anche della modalità Desktop (un’interfaccia simile a quella di un PC).

Ordina qui il Huawei MediaPad M5 10.0 Pro

3. iPad Pro

Nella nostra classifica è presente anche l’iPad in versione Pro; un tablet che si distingue per il suo raffinato design con bordi sottili attorno allo schermo. Un modello che vanta anche un processore dalla potenza davvero elevata, ideale in particolare per utilizzi professionali. Citiamo inoltre l’ampio display da 11 o 12.9 pollici, la memoria che arriva ad un TB, la presenza della Usb-C e la compatibilità con Face ID e Apple Pencil.

Ordina qui l’iPad Pro

4. Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S4 è un versatile tablet Android accompagnato da un pennino digitale ed utilizzabile anche come un vero PC grazie alla modalità Dex. Citiamo inoltre la tastiera opzionale e l’ottimo display Super AMOLED da 10.5" con HDR e risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Un prodotto equipaggiato con 4 speaker, un potente processore Snapdragon 835 e con 64 GB di memoria, acquistabile anche nella variante con connettività LTE.

Ordina qui il Samsung Galaxy Tab S4

5. Microsoft Surface Pro 6

La nostra rassegna si conclude con il Microsoft Surface Pro 6, un device 2in1 con tastiera e pennino opzionali, equipaggiato con il sistema operativo Windows 10. Un prodotto dotato di schermo da 12,3" (risoluzione di 2736 x 1824 pixel) ordinabile in varie configurazioni con processori Intel Core i5 e i7 di ottava generazione, una memoria fino a 1TB e Ram da 8 o 16GB.

Ordina qui il Microsoft Surface Pro 6