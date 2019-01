Le migliori tastiere esterne per iPad

Le tastiere esterne sono tra gli accessori più utili disponibili per i tablet di Apple; prodotti che consentono di utilizzare l’iPad da 9,7 pollici come un tradizionale computer portatile.

Nella nostra rassegna abbiamo inserito modelli per tutte le tasche, sottili, leggeri e resistenti agli schizzi d’acqua, che renderanno la digitazione dei testi molto più pratica, precisa e veloce. Accessori dotati di collegamento senza fili, realizzati anche da noti brand come Logitech.



Scopriamo, quindi, quali sono le 5 migliori tastiere esterne per iPad attualmente sul mercato.

1. La migliore: Logitech Slim Folio

Al vertice della nostra classifica troviamo la Logitech Slim Folio: una completa custodia protettiva con tastiera removibile, dotata di tasti con corsa da 1.5 mm, in grado di garantire una digitazione rapida e accurata. Un accessorio in grado di proteggere l'iPad da urti e graffi e capace di ospitare anche l’Apple Pencil. Un modello con supporto verticale, tasti di scelta rapida per iOS, connessione wireless Bluetooth LE e batteria di lunga durata.

Scopri di più su Amazon a 85,71 euro



2. La più economica: Omoton

Siete alla ricerca di un prodotto low cost? Ecco allora la tastiera di Omoton, dotata di connettività Bluetooth. Accessorio compatibile con numerosi modelli di iPhone e iPad e dotata anche di tasti di scelta rapida (controllo volume, musica, luminosità, home, screenshot, ecc). Tastiera dalle dimensioni contenute, alimentata da 2 batterie AAA (non incluse) che garantiscono un’autonomia fino a 6 mesi.

Scopri di più su Amazon a 17,99 euro



3. Logitech Keys-To-Go: compatibile anche con dispositivi Android e Windows

Sul terzo gradino del podio della nostra classifica troviamo un altro prodotto di Logitech; la tastiera di tipo indipendente Keys-To-Go; un modello ultraportatile che può essere utilizzato su iPad, iPhone, Apple TV, dispositivi con Android e Windows. Una tastiera dotata di collegamento wireless Bluetooth con tasti di scelta rapida per iOS. Si tratta inoltre di un prodotto resistente agli schizzi d’acqua, equipaggiato con una batteria ricaricabile che consente un’autonomia di circa 3 mesi.

Scopri di più su Amazon a 50,99 euro

4. iClever: un modello universale ultra compatto

Nella nostra classifica è presente anche la tastiera pieghevole di iClever. Un modello che misura 158 x 102 x 13 mm quando è chiuso, compatibile con iOS/Android/Windows e dotato di connessione Bluetooth 3.0. Accessorio inoltre dalla forma ergonomica con tasti di misura standard, equipaggiato con una batteria agli ioni di litio da 110mAh.

Scopri di più su Amazon a 24,99 euro

5. Dingrich: cover in alluminio con tasti retroilluminati

La nostra rassegna si conclude con il modello di Dingrich: una cover in alluminio dotata di tasti con retroilluminazione Led disponibile in 7 diversi colori. Un modello che consente di orientare il tablet in verticale fino a 130 gradi, trasformandolo in un classico notebook. Accessorio dotato di collegamento Bluetooth e batterie al litio da 500 mAh.

Scopri di più su Amazon a 42,99 euro

