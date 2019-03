Le migliori tastiere wireless per Pc

Al vertice della nostra classifica troviamo la tastiera Logitech K800. Un modello dotato di batteria ricaricabile tramite Micro USB e retroilluminazione dei tasti regolabile manualmente o in modo automatico in base alla luminosità ambientale. Un prodotto dal design elegante e dall’elevata qualità costruttiva che consente una digitazione fluida e silenziosa.

Sei alla ricerca di una tastiera senza fili per il tuo computer ? Ecco allora la nostra rassegna dei migliori modelli sul mercato. Prodotti wireless, solidi e affidabili, che semplificano la gestione dei cavi sulla scrivania. Tastiere senza fili dall’elevata ergonomia, realizzate da noti brand come Logitech , anche retroilluminate e per gli appassionati di videogiochi .