Monitor portatile Lenovo ThinkVision M14t: un completo accessorio per lo smart working

Lenovo ha annunciato il ThinkVision M14t, un monitor mobile con un design elegante e moderno e interfaccia touch.

Sottile e leggero, questo monitor Full HD da 14 pollici portatile pesa 698 grammi. Inoltre la funzionalità touch su 10 punti e il supporto dell’active pen, con 4096 livelli di pressione, consentono agli utenti di scatenare la propria creatività in disegni, animazioni, presentazioni e note. Il passaggio dall’annotazione di una presentazione in formato orizzontale alla firma di un documento o contratto in formato verticale avviene in modo semplice grazie ai sensori di rotazione automatici che non richiedono software addizionale o l’installazione di drive. Inoltre, un menù intuitivo sul display abilita l'accesso alle regolazioni di luminosità, contrasto e rotazione.

Monitor dotato anche di un supporto basculante per il passaggio dal formato verticale a quello orizzontale e due porte USB Type-C.

Pensato per i professionisti che lavorano in mobilità e per chi sta entrando in una nuova era di lavoro agile, M14t è il compagno perfetto per chi ha bisogno di variare la propria postazione di lavoro. La luminosità di 300 nit e gli ampi angoli di visualizzazione lo rendono ideale per le presentazioni e per gestire molteplici finestre di contenuto su due display. La funzione di basculaggio e regolazione in altezza assicura una visione confortevole, mentre la tecnologia Low Blue Light riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

ThinkVision M14t sarà disponibile sul mercato italiano nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno al prezzo di € 299,00 + IVA.