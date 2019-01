Da Samsung 3 innovativi monitor fino a 49”, salvaspazio e per gli appassionati di videogiochi

Samsung porterà al CES 2019 il nuovo Space Monitor (SR75) progettato per ottimizzare lo spazio disponibile sulla scrivania. Questo modello è infatti dotato di un innovativo supporto che consente di agganciare il monitor al bordo della scrivania, consentendo di regolare l'inclinazione, l'altezza e di spostarlo in avanti. Infine, quando non lo si utilizza, si può semplicemente appoggiarlo alla parete. Il supporto integra inoltre un sistema per gestire e nascondere i cavi di alimentazione e HDMI. Space Monitor sarà disponibile nelle versioni da 27" con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e da 32" Ultra HD.

Da Samsung arriva anche un monitor dalle elevate dimensioni, pensato per i videogiocatori. Si tratta del modello CRG9, dotato di pannello curvo da ben 49" , in formato 32:9, con risoluzione di 5120 x 1440 pixel e tecnologia Quantum dot. Ricordiamo inoltre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il tempo di risposta di 4 ms, la compatibilità con il FreeSync 2 di AMD, il supporto allo standard HDR10 e luminosità di 1.000 cd/m2 - nits. Non manca infine la modalità Picture-By-Picture per visualizzare contemporaneamente due sorgenti.

Infine dal produttore coreano arriva anche il monitor UR59C, curvo da 32” con risoluzione Ultra HD, dall'elegante design con retro ricoperto di tessuto e cornice su tre lati di ridotto spessore.