Mouse Verticale Anker: la recensione di un mouse senza fili dal design ergonomico

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di Anker e dopo la prova delle cuffie di fascia alta Soundcore Liberty 2 Pro, arriva oggi la recensione di un interessante mouse verticale.

Un prodotto low cost con impugnatura verticale e design ergonomico che consente una posizione più confortevole e salutare della mano e del polso.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del mouse verticale di Anker.



Mouse verticale Anker: design e caratteristiche tecniche

Il mouse verticale di Anker vanta un design ergonomico, sviluppato per incoraggiare una sana posizione del polso e del braccio, detto a "stretta di mano" che permette un movimento più confortevole ed un minore sforzo. Questo mouse è stato progettato per ridurre la torsione dell'avambraccio e il dolore articolare dovuto alle ripetute sollecitazioni. La posizione verticale a "stretta di mano" permette infatti il naturale allineamento di polso e braccio, consentendo una posizione più comoda e rilassata. Non sono, inoltre, necessarie torsioni delle dita per raggiungere i pulsanti.

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche. Si tratta di un dispositivo senza fili alimentato da due batterie AAA non fornite in dotazione, accompagnato da un ricevitore wireless USB da inserire nel PC o nel fondo del mouse quando non in uso. Base che ospita anche il pulsante di alimentazione; ricordiamo, inoltre, che il mouse entra in modalità di risparmio energetico dopo 8 minuti di inattività (si può risvegliare con un click).

Un mouse, purtroppo, non adatto ai mancini, dotato di tre pulsanti aggiuntivi presenti sul lato sinistro. Scendendo nel dettaglio, in alto troviamo il comando per la regolazione della sensibilità (800/1200/1600 DPI) visibile tramite il vistoso led rosso laterale. Più in basso troviamo, invece, due pulsanti utili per andare avanti o tornare indietro all’interno della pagine del browser.

Mouse compatibile con sistemi Windows 7 / Vista / XP / 2000, Linux, Mac OS X (i due tasti per il pollice non sono riconosciuti su Mac OS X).

Non dimentichiamo la leggera scocca in plastica, con rivestimento gommato, e le dimensioni di 101 x 82 x 80 mm, per un peso di 127,5 g.

Mouse verticale Anker: ergonomia e prezzo

Il nostro giudizio su questo mouse è positivo; si tratta di un prodotto low cost, ben costruito e dalla buona ergonomia, con il polso e la mano in una posizione più naturale rispetto ai tradizionali mouse. Sono, comunque, necessari alcuni giorni di utilizzo per adattarsi alla particolare forma di questo dispositivo.

Un mouse senza fili, abbastanza preciso e veloce, acquistabile ad un prezzo di 19,99 euro.

