Nuovi iMac: processori più potenti e scheda grafica Vega

Dopo aver rinnovato la sua gamma di tablet, Apple aggiorna ora anche la famiglia di iMac con l’arrivo dei processori Intel Core fino alla nona generazione e schede grafiche Radeon Pro Vega.

Scendendo nel dettaglio, è ora possibile configurare l’iMac da 21,5 pollici con un processore quad core di ottava generazione e, per la prima volta, con una Cpu dotata di sei core, capace di offrire fino al 60% di prestazioni in più rispetto alla generazione precedente. Novità anche per l’iMac da 27 pollici configurabile con processori a 6 e ad 8 core di nona generazione.

Arrivano inoltre le schede grafiche Radeon Pro Vega, opzionali, che consentono un incremento delle prestazioni grafiche del 80% su iMac da 21,5 pollici e del 50% sui modelli da 27”.

Di seguito i prezzi e le configurazioni già disponibili sul mercato:

- iMac da 21,5" con Cpu Intel Core i5 dual core di settima generazione: da 1.349 euro

- iMac da 21,5" 4K e Cpu Intel Core i3 quad core di ottava generazione: da 1.549 euro

- iMac da 21,5" 4K con Cpu Intel Core i5 6-core di ottava generazione: da 1.749 euro

- iMac con display 5K da 27" e Cpu Intel Core i5 6-core 3.0GHz di ottava generazione: da 2.199 euro

- iMac con display 5K da 27" e Cpu Intel Core i5 6 core 3.1GHz di ottava generazione: da 2.399 euro

- iMac con display 5K da 27" e Cpu Intel Core i5 6-core di nona generazione da 3.7GHz: da 2.699 euro

Le schede grafiche Radeon Pro Vega sono ordinabili in opzione solo sui modelli top di iMac 4K da 21.5" al prezzo di 420 euro e su iMac 5K da 27" a 540 euro.

Oltre ai nuovi iMac, Apple ha anche introdotto aggiornamenti per l’iMac Pro configurabile ora con una scheda grafica Vega (840 euro) e con 256 GB di RAM (opzione da ben 6.240 euro).