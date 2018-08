Nuovi Acer Swift 7 e Swift 5: notebook borderless ultraleggeri

Da IFA 2018 arrivano le versioni rinnovate dei notebook Swift 5 e Swift 7 di Acer; portatili che si distinguono per il loro particolare design con il display dalle cornici ridottissime ed un peso decisamente contenuto.

Scendendo nel dettaglio, sull’Acer Swift 5 troviamo uno schermo da 15.6 pollici Full HD IPS touchscreen con cornici ultrasottili da 5,77 millimetri, un processore Intel di ottava generazione, fino a 16 GB di Ram, un disco SSD da 1 TB ed un'autonomia stimata intorno alle 10 ore. Non dimentichiamo la tastiera retroilluminata a LED ed il peso di soli 990 grammi.

Il nuovo Swift 5 arriverà a novembre con un prezzo di listino di 1099 euro.

Decisamente interessante anche lo Swift 7 grazie al suo spessore ridotto e al display FullHD IPS da 14 pollici edge-to-edge con un rapporto schermo-cornice del 92%.

Citiamo, infine, la scocca in magnesio e i processori Intel Core i7 di 8a generazione.