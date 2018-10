Nuovi iPad Pro: potenti e dal raffinato design

L'evento Apple di New York è stato davvero ricco di novità con la presentazione delle versioni rinnovate di MacBook Air e di Mac Mini.

Nel corso del keynote, l’azienda di Cupertino ha anche svelato il nuovo iPad Pro disponibile in due varianti dotate di display Liquid Retina da 11" e 12,9 pollici.

Su iPad Pro arriva il sistema di riconoscimento facciale Face ID, sparisce invece il tasto Home con relativo Touch ID; assente anche il notch.

L'interfaccia è ora comandabile attraverso le gesture di iOS 12 già viste su iPhone X, XS e XS Max.

Il cuore del nuovo iPad Pro è il SoC proprietario A12X Bionic, un potente octa core realizzato con processo produttivo a 7 nanometri che garantisce un incremento di prestazioni del 35% in single core e del 90% in multicore.

Non dimentichiamo l'autonomia che arriva a 10 ore e i quattro i tagli di memoria disponibili: 64GB, 256GB, 512GB, a cui si aggiunge la nuova versione da 1TB.

iPad Pro è inoltre il primo dispositivo Apple a non utilizzare il connettore proprietario Lightning sostituito da un ingresso USB-C.

Apple ha anche annunciato la seconda generazione di Apple Pencil (135 euro) dotata ora di attacco magnetico per fissarla al tablet con ricarica wireless e la nuova Smart Keyboard Folio (219 euro), una custodia che integra una tastiera full-size.

Concludiamo con i prezzi, iPad Pro è già disponibile in pre-ordine e sarà acquistabile a partire dal 7 novembre. La versione con schermo da 11 pollici parte da 899 euro, mentre la variante da 12,9” sarà acquistabile a partire da 1119 euro.