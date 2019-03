Amazon presenta il nuovo Kindle, ora con schermo illuminato a 79 euro

Amazon rinnova il suo Kindle con un nuovo modello dotato di schermo illuminato, utilizzabile quindi anche la sera o la notte. Display e-ink, con luce frontale regolabile, sempre da 6 pollici e 167 ppi, che vanta ora un contrasto migliorato e capacitive touch per prevenire swipe accidentali sullo schermo. Ricordiamo inoltre il design leggermente rinnovato e la batteria che garantisce settimane di autonomia, nonostante la presenza dei 4 led per l'illuminazione dello schermo.

Ebook reader dotato come sempre di collegamento WiFi, e con dimensioni di 160 x 113 x 8,7 mm per un peso di 174 grammi.

Novità anche per il software; ora, quando si finisce un libro, questo verrà automaticamente contrassegnato come letto nella libreria e sincronizzato sui dispositivi di lettura, inclusi Kindle, Tablet Fire e la app gratuita di Kindle per iOS e Android. Funzionalità che verrà fornita come aggiornamento gratuito al nuovo Kindle, alla sesta generazione di Kindle Paperwhite (lanciata nel 2013) e ai nuovi dispositivi che saranno presentati nei prossimi mesi.

Il nuovo Kindle è già ordinabile su Amazon.it in bianco o nero, a partire da 79,99 euro con le spedizioni che inizieranno il 10 aprile. Amazon ha realizzato inoltre delle utili custodie, leggere e sottili, disponibili in vari colori e acquistabili a 29,99 euro.

Chi acquista i nuovi Kindle, a partire dal 10 aprile e per un periodo di tempo limitato, potrà anche usufruire di tre mesi gratuiti di Kindle Unlimited, un servizio in abbonamento che offre accesso ad oltre 1 milione di titoli. Dopo i primi tre mesi, il costo di Kindle Unlimited è di 9,99 euro al mese.

Scopri di più su Amazon.it