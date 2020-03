Nuovo iPad Pro: versatile e potente come un notebook

Oggi Apple ha annunciato l’iPad Pro più evoluto di sempre. Un tablet, dall’elevata potenza e sempre più vicino al mondo dei notebook.

Il nuovo iPad Pro è disponibile in due versioni con display da 11” e 12,9”, Liquid Retina edge-to-edge con bordi arrotondati, aggiornamento dello schermo a 120 Hz ed una luminosità di picco di 600 nits.

ll nuovo tablet di Apple integra il processore A12Z Bionic con GPU 8-core, dotato di architettura termica migliorata e batteria che dura fino a 10 ore. Migliorata anche la connettività Wi-Fi, ora più veloce, mentre la tecnologia LTE è ora di classe Gigabit, più veloce del 60%, e con supporto per ancora più bande.

Novità anche per il comparto fotografico formato da un sensore da 12MP con grandangolo e una fotocamera da 10MP con ultra-grandangolo e zoom 2x.

Viene, inoltre, aggiunto anche uno scanner LiDAR (Light Detection and Ranging) utile per le applicazioni e i giochi in realtà aumentata.

Per quanto riguarda l’audio, il nuovo iPad Pro ha cinque microfoni e quattro altoparlanti che si regolano automaticamente in base all’orientamento del dispositivo.

Nuova Magic Keyboard con trackpad

Apple ha presentato anche la nuova Magic Keyboard, con trackpad, per iPad Pro. Si aggancia magneticamente ad iPad Pro e ha un design a inclinazione libera che permette di trovare sempre l’angolazione giusta, anche quando si tiene il dispositivo in grembo. Un esclusivo sistema permette di regolare l’angolo di visione fino a 130 gradi. La Magic Keyboard racchiude una tastiera retroilluminata di dimensioni standard con tasti dotati di meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm.

La Magic Keyboard ha una porta USB-C per la ricarica pass-through che permette di caricare l’iPad Pro senza occupare l’USB-C sul dispositivo, che resta libera per collegare accessori come dischi e monitor esterni.

Con iPadOS 13.4 sarà per la prima volta possibile usare un trackpad per interagire con iPad: questa possibilità permette di scrivere in modo più naturale e offre una maggiore precisione per selezionare il testo e lavorare con fogli di calcolo e app professionali.

Prezzi e versioni

Il nuovo iPad Pro da 11" e da 12,9" è disponibile nei colori argento e grigio siderale. Le configurazioni di memoria sono da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.

iPad Pro è in vendita con prezzi a partire da:

-iPad Pro 11" a partire da €899 per il modello Wi-Fi e €1069 per il modello Wi-Fi + Cellular

-iPad Pro 12,9" a partire da €1119 per il modello Wi-Fi e €1289 per il modello Wi-Fi + Cellular.

La Magic Keyboard per iPad Pro sarà disponibile a maggio a €339 (modello da 11") o €399 (modello da 12,9").