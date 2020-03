Nuovo MacBook Air: più potente e con il doppio della memoria

Oltre al nuovo iPad Pro, arriva da Apple anche la versione aggiornata del MacBook Air con prestazioni più veloci, la nuova Magic Keyboard, il doppio dello spazio di archiviazione e un nuovo prezzo.

Il nuovo MacBook Air ha una CPU fino a due volte più veloce e offre prestazioni grafiche fino all’80% più scattanti, grazie ai più recenti processori Intel Core di decima generazione (fino a Core i7 a 1,2GHz con Turbo Boost fino a 3,8GHz) e alla GPU Intel Iris Plus Graphics.

Il MacBook Air è, inoltre, equipaggiato con la nuova Magic Keyboard, introdotta per la prima volta sul MacBook Pro 16" con tasti dotati di meccanismo a forbice ridisegnati ed escursione di 1 mm.

Nella configurazione base, ora MacBook Air offre 256GB di archiviazione: il doppio rispetto alla generazione precedente, per contenere più film, foto e file. Chi ha bisogno di ancora più spazio può scegliere un’unità SSD fino a 2TB, il doppio della capacità massima supportata dal precedente modello.

Altre caratteristiche:

-Tre microfoni in array per acquisire la voce in modo più chiaro durante le chiamate FaceTime con amici e parenti.

-Porte Thunderbolt 3 che supportano trasferimento dati, ricarica e uscita video su un unico connettore.

-Supporto per un monitor esterno fino a 6K

-Altoparlanti evoluti per un ampio suono stereo.

Concludiamo con il prezzo del modello base con processore Core i3 dual-core a 1,1GHz e SSD da 256GB acquistabile a 1.229€.