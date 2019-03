Tablet-Pc: i migliori notebook 2 in 1 disponibili sul mercato

Se siete alla ricerca di un prodotto dalle dimensioni più contenute ecco allora l’Asus ZenBook Flip; un ultrabook convertibile, sottile e leggero , con uno spessore di 10.9 mm ed un peso di 1.1 Kg. A bordo troviamo un processore i5-8250U, un SSD da 256 GB e 8 GB di RAM. Non dimentichiamo il display da 13.3", il pennino digitale in dotazione e la mini Dock con HDMI, una USB 3.1 e una USB-C.

I convertibili 2 in 1 sono notebook sempre più apprezzati dagli utenti. Pc portatili in grado di trasformarsi in tablet , dotati di schermo touch e tastiera removibile o ruotabile a 360 gradi.