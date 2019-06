RAVPower FileHub: la prova di un utile accessorio da viaggio per la condivisione di file, foto, film e musica

Oggetto oggi della nostra prova è un versatile accessorio, il RAVPower FileHub, dalle molteplici ed utili funzionalità. Un prodotto, da utilizzare soprattutto in viaggio, che aggiunge la connessione senza fili ad hard disk esterni, pen drive e SD rendendo queste memorie facilmente accessibili da smartphone e tablet utilizzando la connessione WiFi, anche fuori casa.

Il RAVPower FileHub integra inoltre al suo interno un router WiFi ed è dotato di batteria anche con funzione di powerbank.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo versatile accessorio.

Design e connessioni

RAVPower FileHub è un piccolo box realizzato in plastica nera con dimensioni di 11,3 x 7,7 x 2,3 cm, per un peso di 189 grammi. Nella parte superiore troviamo cinque led di stato per le varie funzionalità che vedremo più avanti, con il pulsante di alimentazione alloggiato sul lato destro. RAVPower FileHub è inoltre dotato di uno slot per una scheda SD fino a 256GB, mentre sotto uno sportellino in gomma troviamo una porta USB standard per collegare pendrive e hard disk fino a 3 TB, una porta Ethernet ed una in formato Micro USB per la ricarica della batteria interna da 6700 mAh. All’interno del RAVPower FileHub troviamo anche un modulo WiFi ac dual band.

Infine la confezione che include un manuale in inglese ed un cavetto USB.

Funzionalità e app dedicata

Analizziamo ora le diverse funzionalità del RAVPower FileHub partendo dalla possibilità di condividere tramite WiFi hard disk esterni, pen drive e SD con smartphone, tablet e notebook, anche quando si è fuori casa, sfruttando l’app dedicata (su dispositivi mobili con iOS e Android) o tramite l’interfaccia web su Pc (fino a 5 dispositivi collegati contemporaneamente).

Questo dispositivo è infatti in grado di generare una propria rete WiFi o agganciarsi ad una esistente, consentendo la visualizzazione e il trasferimento in wireless dei file memorizzati sulle memorie di massa ad esso collegate. Non manca inoltre il DLNA per lo streaming audio e video e la possibilità di trasferire file tra le varie memorie ed utilizzarle per il backup di contatti e altri file presenti sul cellulare.

Inoltre è possibile trasferire file da SD a periferiche USB utilizzando un solo tasto fisico o memorizzare le foto scattate dallo smartphone all'interno delle memorie collegate al RAVPower FileHub.

RAVPower FileHub è anche un router senza fili da viaggio; funzione che consente di convertire istantaneamente una rete cablata in una rete Wi-Fi e condividere l'accesso ad Internet con più dispositivi grazie alle modalità Router e Bridge.

Infine ricordiamo che questo dispositivo è anche un powerbank: una batteria in grado di ricaricare smartphone e tablet quando siamo lontani da una presa di corrente.

Come già detto in precedenza tutte questa funzionalità sono accessibili tramite l’app, in lingua italiana, denominata RAV File HUB o tramite interfaccia Web, dalla grafica meno curata.



Funzionamento e prezzo

RAVPower FileHub è un dispositivo compatto, ben costruito e con un buon hardware. Un accessorio che svolge bene le varie funzionalità elencate in precedenza, con un collegamento WiFi sempre stabile.

Grazie alle sue caratteristiche è, ad esempio, possibile utilizzare in viaggio un iPad e un cellulare contemporaneamente per vedere un film in streaming memorizzato all’interno di una pennetta USB collegata al RAVPower FileHub. Questo dispositivo vi permette anche di ampliare e liberare la memoria di iPhone, iPad e device Android o anche del vostro PC, consentendo un rapido trasferimento di file ovunque ci troviamo e senza l'utilizzo di cavi. Un dispositivo utile anche come router portatile e per trasferire le foto ed i video da una fotocamera verso una memoria USB, senza utilizzare cavi o PC.

Un prodotto con un’interfaccia web da migliorare e dalle complesse impostazioni che richiedono un'attenta lettura del manuale d’uso. Inoltre per sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità è consigliabile utilizzare memorie dall’elevata velocità.

Concludiamo ricordando il prezzo, il RAVPower FileHub può essere acquistato a 59,99 euro.

Prezzo ridotto del 15% utilizzando il codice sconto Amazon OQDQ4Z48 valido fino al 22 giugno.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!