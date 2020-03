Recensione Amazon eero Wi-Fi mesh: Internet in tutta casa in modo facile e veloce

Continua il nostro viaggio tra i dispositivi WiFi Mesh e dopo la recensione del Deco M4 di Tp-Link, proviamo oggi il sistema eero di Amazon.

Dispositivi che permettono estendere facilmente la connessione WiFi in tutte le zone dell'abitazione. Una Wi-Fi Mesh ha, infatti, una portata maggiore ed è molto più veloce e potente della normali reti WiFi tradizionali che si affidano a singoli router.

Si tratta di una rete “a maglie” composta da una serie di dispositivi da posizionare nelle varie stanze, che dialogano fra loro ed in grado di propagare il segnale WiFi in tutti gli ambienti grazie ad un’architettura distribuita.

Per ottenere una maggiore copertura, ad esempio su un altro piano della nostra casa, basterà semplicemente aggiungere una nuova unità alla rete Mesh già esistente, con una connessione sempre stabile anche quando ci si muove all’interno dell’abitazione.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del kit eero di Amazon.

Amazon eero: versioni e caratteristiche

Iniziamo la nostra prova di eero dall’analisi delle diverse varianti disponibili:

eero:

-singola unità con copertura WiFi fino a 140 m² e velocità fino a 550 Mbps

-confezione da tre unità fino a 460 m² e velocità fino a 350 Mbps

eero Pro:

-singola unità fino a 160 m² e velocità fino a 1 Gbps

-kit da tre unità fino a 560 m², velocità fino a 550 Mbps

eero Pro si differenzia, inoltre, per l’utilizzo di frequenze radio tri-band da 2,4 GHz, 5,2 GHz e 5,8 GHz.

Oggetto della nostra prova è il modello eero standard nella variante con tre unità; piccoli dispositivi realizzati in plastica di buona qualità e con dimensioni di 98 x 98 x 60 mm.

Passiamo ora alla connettività che include Wi-Fi a/b/g/n/ac, dual-band, a 2,4 GHz e 5 GHz in contemporanea, 2x2 MU-MIMO e beamforming. Non dimentichiamo il led di stato presente sul lato superiore, mentre sul retro troviamo due porte Gigabit e la porta USB Type-C utile per collegare l’alimentatore esterno.

Terminiamo ricordando la tecnologia TrueMesh di eero in grado di indirizzare il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni.

Amazon eero: installazione

Installare il kit di eero è un’operazione semplice ed eseguibile in pochi minuti anche da utenti poco esperti. Le unità che compongono il kit sono identiche, una va collegata al nostro router domestico tramite cavo Ethernet, le altre vanno, invece, posizionate nelle aree dove vogliamo incrementare la qualità del segnale WiFi.

A queste unità si possono anche collegare dispositivi in modalità cablata sfruttando le porte Ethernet, come decoder, console o PC.

Passiamo ora alla configurazione software eseguibile direttamente tramite la semplice procedura guidata presente all’interno dell’app dedicata “eero”, per smartphone e tablet.

Procedura che configurerà la varie unità mesh, creando una nuova rete WiFi nella nostra abitazione (password e nome della WiFi configurabili dall'utente).

App utile non solo alla configurazione delle varie unità, ma anche alla loro corretta disposizione tra le mure domestiche.

Infatti dopo aver posizionato un eero in un ambiente, l'app effettuerà dei test di velocità. In caso di basse prestazioni verrà consigliato di spostare l’eero in un'altra posizione.

Procedura di installazione, quindi, un po’ più complessa rispetto ad altri prodotti analoghi, ma che alla fine garantisce ottimi risultati come vedremo nel paragrafo dedicato all'analisi delle prestazioni.

Amazon eero: app dedicata

Occupiamoci ora dell’app dedicata "eero" che consente di gestire facilmente la rete WiFi Mesh direttamente dallo smartphone. Applicazione in italiano e dalla grafica curata che include varie ed utili funzionalità.

Grazie ad essa è possibile creare un profilo utente per ogni membro della famiglia con la possibilità di impostare delle interruzione programmate del collegamento ad Internet, ad esempio durante la cena o di notte.

L'App permette anche di monitorare e bloccare gli accessi e attivare una rete “Ospiti”.

Citiamo, inoltre, la compatibilità con Apple HomeKit e con Alexa; questa funzione consente, ad esempio, di disattivare tramite comandi vocali uno o più profili utente.

Amazon eero: prestazioni e prezzo

Concludiamo la nostra prova del kit eero con l’analisi delle sue prestazioni.

Abbiamo provato questo sistema Mesh con dispositivi di vario genere come smartphone, tablet, Pc, decoder, console, telecamere WiFi e smart speaker.

Abbiamo, inoltre, testato varie configurazioni; ad esempio con le unità posizionate in un ampio ambiente di circa 350 mq o installate su tre diversi piani della nostra redazione.

Il nostro giudizio è in generale positivo con una connessione che si è rivelata veloce e sempre stabile, anche spostandosi tra i vari ambienti. Connessione che ha mantenuto prestazioni molto simili a quelle originali fornite direttamente dal nostro router.

Velocità che dipende, ovviamente, da numerose variabili come la distanza tra le unità e la struttura dell'edificio.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto la mancata disponibilità di kit con due sole unità e la mancanza di alcune utili funzionalità all’interno dell’app dedicata.

Sono, infatti, assenti funzioni come il WPS per il rapido collegamento di dispositivi alla rete, e la possibilità di selezionare manualmente le reti a 2,4 o 5 GHz. Manca, infine, il supporto al nuovo standard WiFi 6 presente sugli smartphone di ultima generazione come gli iPhone 11.

Concludiamo con il prezzo, un po’ più alto rispetto alla concorrenza, ma giustificato dalle elevate prestazioni rilevate durante le nostre prove: 109 euro per un'unità o 279 euro per la confezione da tre unità.

