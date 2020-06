D-Link DVA‑5593: la recensione di un versatile modem-router per Adsl e fibra ottica

Dopo la recensione della completa videocamera di sorveglianza per esterno DCS-8600LH, torniamo ad occuparci di D-Link; azienda che vanta una vasta gamma di prodotti dedicati anche al networking come il modem-router DVA-5593, oggetto oggi della nostra prova.

Un prodotto, dal design curato, versatile e completo, adatto a connessioni ADSL, VDSL e fibra ottica, con la possibilità anche di utilizzare una connessione 4G tramite una chiavetta esterna.

Un modem-router con WiFi dual band, adatto sia per la nostra abitazione, sia per piccoli uffici.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratterstiche del D-Link DVA-5593.

D-Link DVA-5593: design e connessioni

Il D-Link DVA-5593 si presenta con un design curato, con la possibilità di installazione in verticale o orizzontale, rimuovendo la base fornita in dotazione. Dispositivo con dimensioni pari a 235 x 165 x 70,6 mm, per un peso di 630 g.

Spiccano in particolare le feritoie di aerazione ondulate con tasti e porte facilmente accessibili. Iniziamo dal frontale dove troviamo, oltre a 7 led di stato ben visibili, due porte USB 3.0 per il collegamento di memorie esterne o di una chiavetta USB 4G. Non manca il pulsante per l’attivazione del WPS e per la gestione delle reti WiFi.

Passiamo al pannello posteriore che ospita una porta RJ-11 per il collegamento alle reti ADSL/VDSL(FTTC), affiancata da altre due porte RJ-11 per l’utilizzo di apparecchi telefonici analogici. Abbiamo poi 4 RJ-45 Ethernet Gigabit ed una Wan Gigabit. Proseguiamo poi con la porta SFP per collegare direttamente la fibra nel caso di abitazioni raggiunte da connessione FTTH. Infine troviamo il pulsante di alimentazione e quello per il reset.

D-Link DVA-5593: analisi delle funzionalità

Come abbiamo visto analizzando le connessioni disponibili, il DVA-5593 è un prodotto altamente integrato che combina un modem ADSL2+/ULTRA VDSL, porta SFP per fibra ottica e Voice over IP (VoIP).

Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con adattatori USB 3G/4G mobile da utilizzare come connessione di backup. Inoltre ospita al suo interno una connessione wireless WiFi AC, che fornisce una velocità di trasferimento fino a 2,2 Gbps (1700 AC + 450 N) operando contemporaneamente sulle bande wireless a 2,4 GHz e 5 GHz.

Ricordiamo, inoltre, i due firewall attivi integrati (SPI e NAT) per proteggere la rete locale da intrusioni e il QoS per la prioritizzazione dei pacchetti, utile per ridurre al minimo la congestione del traffico.

Infine è possibile collegare al DVA-5593 una pennetta USB per condividere documenti, film, immagini e musica. Ad esempio è possibile trasferire la tua libreria musicale su una penna USB e condividerla con tutti i dispositivi presenti in casa.

D-Link DVA-5593: installazione e menù

Passiamo ora alla procedura di installazione del D-Link DVA-5593, partendo dal collegamento ad Internet eseguibile in pochi minuti, grazie alla procedura di configurazione guidata disponibile in italiano.

Nel nostro caso abbiamo sostituito facilmente un modem fornito da Tim che gestiva una linea FTTC a 100Mb/s. E’ bastato accedere alla rete WiFi predefinita (con le credenziali presenti sul retro del router) ed indicare nel menù l’operatore telefonico e il tipo di collegamento ad Internet.

Decisamente più complessa, invece, la configurazione dei telefoni analogici collegati al modem in Voip a causa dei numerosi parametri richiesti da questa funzionalità.

Per verificare la completa compatibilità con il vostro operatore di telefonia, vi consigliamo di contattare l'assistenza clienti di D-Link.

Terminata la procedura di configurazione si ha accesso ad un menù che ospita le funzionalità di base del modem. Interfaccia in italiano che consente ad esempio di personalizzare i settaggi della WiFi, attivare una rete ospiti e gestire i firewall integrati.

Inoltre è anche disponibile un menù avanzato destinato agli utenti più esperti e che include numerosi setting e funzionalità come VPN, controllo genitori, attivazione rete mobile, gestione Voip e molto altro ancora.

D-Link DVA-5593: prestazioni e prezzo

Concludiamo la prova del D-Link DVA-5593 con la nostra esperienza d’uso. Un modem-router dal design curato, installabile anche in verticale, versatile e dalle buone prestazioni.

Un dispositivo adatto a tutti i tipi di connessione, in linea con la direttiva Modem Libero che offre la possibilità all’utente di scegliere liberamente il modem-router in base alle sue esigenze di connettività, senza l'obbligo di utilizzare quelli proposti dalle compagnie telefoniche.

Semplice, inoltre, il collegamento ad Internet con un WiFi dalla discreta potenza e stabilità.

Il D-Link DVA-5593 è acquistabile ad un prezzo di listino di 199 euro.

