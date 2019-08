Samsung Galaxy Book S: un sottile notebook dalla lunghissima autonomia

In occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2019 in cui è stato presentato Galaxy Note10, Samsung ha anche annunciato altri prodotti come il Galaxy Book S; un sottile notebook spesso al massimo 11,8 mm, con schermo da 13,3” Full HD touch e peso di soli 960 grammi.

Cuore del Samsung Galaxy Book S è il processore Qualcomm Snapdragon 8cx con architettura ARM, affiancato da 8 GB di RAM e da 256/512 GB di memoria.

Laptop dotato di camera frontale da 720p, altoparlanti stereo sviluppati da AKG, porta USB-C, slot per microSD fino a 1 TB e sistema operativo Windows 10 Home/Pro.

Porta USB-C con supporto all’USB Power Delivery 2.0 e Quick Charge 2.0, utilizzabile quindi per la ricarica rapida della batteria da 42 Wh che può garantire 23 ore di autonomia nella visione di video.

Non manca il WiFi 802.11ac, affiancato da LTE Cat.18 su nanoSIM, Bluetooth 5.0 e GPS.

Galaxy Book S sarà disponibile in due colorazioni, Earthy Gold e Mercury Gray, a partire da questo autunno ad un prezzo di 999 dollari per la versione da 256 GB.