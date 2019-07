Samsung Galaxy Tab A (2019): in arrivo un tablet da 8 pollici low cost

Galaxy Tab A (2019) è il nuovo tablet entry-level di Samsung. Un prodotto di fascia bassa dotato di un display LCD da 8 pollici, con risoluzione 1280x800 pixel.

Tablet spinto da un processore Snapdragon 429, affiancato da 2 GB di RAM e 32GB di memoria espandibile tramite MicroSD.

Passiamo al comparto fotografico con un sensore posteriore da 8MP ed una fotocamera anteriore da 2MP. Per quanto riguarda la connettività ricordiamo le due varianti con WiFi e WiFi+LTE con velocità in download fino a 150Mbps. Non manca nemmeno il jack da 3,5mm, con una batteria da 5.100mAh.

Samsung Galaxy Tab A 2019 è inoltre un tablet particolarmente sottile (8mm) con un peso di 347 grammi.

Ricordiamo, infine, il sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia Samsung One e le due colorazioni nera e argento.

Al momento non sono ancora noti i prezzi e la data di arrivo sul mercato.