Samsung Galaxy Tab S6 Lite: un nuovo tablet con pennino e schermo da 10 pollici

Samsung presenta il suo nuovo Galaxy Tab S6 Lite; un tablet dotato di schermo da 10 pollici con cornici sottili, fornito con il pratico pennino S Pen.

La nuova S Pen ha un design rinnovato che la rende comoda da usare come una penna tradizionale. Con un peso di soli 7,03 grammi, la nuova S Pen è leggera e facile da usare; la latenza migliorata e la punta della penna da 0,7 millimetri offrono una maggiore precisione per prendere appunti e disegnare. Una volta terminato il suo utilizzo, la S Pen si aggancia magneticamente sul lato del tablet, o sulla custodia opzionale, rendendo facile il suo utilizzo senza la preoccupazione di smarrirla. La S Pen di Galaxy Tab S6 Lite è priva di batteria, quindi non è necessario ricaricarla.

Inoltre utilizzando la S Pen e Samsung Notes, è possibile trasformare istantaneamente le note scritte a mano in testo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche tecniche

-Processore: ​octa-core Exynos 9611

-Display: da 10,4" con risoluzione WUXGA+ (2400x1200 pixel)

-Memoria: 4GB di RAM e 64/128GB di storage espandibile tramite microSD

-Fotocamere: posteriore da 8MP e anteriore da 5MP

-Connettività: Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct, versione LTE, jack da 3,5mm, USB Tipo C

-Batteria: 7040 mAh

-Audio: due altoparlanti AKG con Dolby Atmos 3D surround

-Dimensioni e peso: 244,5 x 154,3 x 7,0 mm, 467 grammi

-Sistema operativo: Android 10 con personalizzazione software One UI 2.0

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: prezzo e disponibilità

Galaxy Tab S6 Lite è disponibile nelle colorazioni Oxford Gray e Angora Blue al prezzo di 399€ per la versione Wi-Fi e 459€ per la versione LTE.

Tutti coloro che effettuano il preordine di Galaxy Tab S6 Lite presso i punti vendita online aderenti fino al 29 aprile 2020 hanno la possibilità ricevere direttamente a casa una Book Cover in omaggio effettuando la registrazione del dispositivo su Samsung Members a partire dal 30 aprile 2020 ed entro il 5 giugno 2020.

