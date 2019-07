Galaxy Tab S6: il nuovo tablet top di gamma di Samsung

Il Galaxy Tab S6 sarà il prossimo tablet top di gamma dell'azienda coreana. Un dispositivo dalle cornici ridotte, con display da 10,5 pollici, dotato di tecnologia Super AMOLED e sensore di impronte integrato direttamente nello schermo come sugli smartphone di ultima generazione.

Cuore di questo tablet è il potente processore Snapdragon 855 affiancato da almeno 6GB di RAM e con 128 o 256GB di memoria di archiviazione espandibili.

Passiamo al comparto fotografico con una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 e 5 MegaPixel ed una camera anteriore da 8 MegaPixel.

Interessante anche il comparto audio con quattro altoparlanti realizzati in collaborazione con AKG. Completa, inoltre, la connettività con le varianti WiFi e LTE.

Non manca la modalità Desktop Dex e l'integrazione dell'assistente vocale Bixby. Ricordiamo anche il supporto al pennino S-Pen, agganciabile magneticamente alla scocca per facilitare il trasporto e la ricarica. Pennino Bluetooth che permetterà di eseguire numerose funzioni con un solo tasto (ad esempio mettere in pausa un video o scorrere le slide di una presentazione).

Concludiamo con l’autonomia fino a 15 ore, il sistema operativo Android 9 Pie e la cover opzionale con tastiera.

La data di presentazione del Galaxy Tab S6 potrebbe coincidere con quella fissata per il lancio dei nuovi Note 10 (7 agosto) o con IFA 2019 (settembre).