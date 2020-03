Stampanti multifunzione: 5 modelli con scanner per tutte le esigenze

Prodotti non solo dotati di scanner, ma equipaggiati anche con numerose ed utili funzionalità come il Fax , la classica modalità fotocopiatrice e la stampa fronte-retro.

Ecco allora 5 versatili modelli dotati di tecnologia laser e a getto d’inchiostro , in grado di stampare a colori ed in bianco e nero in A4 e anche nel più grande formato A3.