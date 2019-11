Star Lite Mk II: la recensione di un notebook con Linux compatto e versatile

Dopo la recensione del Teclast F7 Plus torniamo ad occuparci di computer portatili dall’interessante rapporto qualità-prezzo.

Oggetto oggi della nostra prova è il notebook Mk II di Star Labs, azienda inglese specializzata in laptop con a bordo sistemi operativi Linux.

Lo Star Lite Mk II è un notebook compatto e facile da trasportare, dotato di schermo da 11,6 pollici e con a bordo un veloce SSD da 256 GB.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dello Star Lite Mk II.

Star Lite Mk II: design e caratteristiche tecniche

Star Lite Mk II si presenta con un design curato ed un’ottima qualità costruttiva. Laptop con scocca in alluminio anodizzato, tastiera retroilluminata (con attivazione manuale) e ampio touchpad.

L’Mk II è dotato di uno schermo da 11,6 pollici IPS, con risoluzione di 1920x1080 pixel ed è spinto da un processore Intel Pentium N4200 con frequenza fino a 2,5 GHz e scheda grafica integrata Intel HD Graphics 505. Buona la dotazione di memoria con 8 GB di RAM (a 1600MHz LPDDR3) e SSD da 256 GB, con velocità di lettura fino a 560 MB/s e in scrittura di 540 MB/s.

Un portatile silenzioso, grazie all'assenza di ventole, e dal peso di 1,1 KG. Ricordiamo inoltre le dimensioni pari a 28,30 X 19,20 X 1,36 cm.

Laptop alimentato da una batteria da 30,4 Wh ai polimeri di litio, ricaricabile tramite alimentatore da 65 W, con presa italiana.

Passiamo alle connessioni con il lato sinistro che ospita una USB Type-C 3.0 con Power Delivery (con funzione di alimentazione ed uscita video), una Micro HDMI e una porta USB 3.0. A destra sono, invece, presenti un lettore per Micro SD, una USB 2.0 ed una porta da 3,5 per Jack audio.

Per quanto riguarda le uscite video, l’MK II supporta contemporaneamente la risoluzione nativa sul display integrato e fino a due schermi esterni con risoluzione 3840x2160 a 30Hz.

Non dimentichiamo la connettività wireless che include WiFi ac e Bluetooth 4.0, la webcam integrata con risoluzione 720p, il microfono e gli speaker inseriti all’interno della cerniera dello schermo.

Infine il sistema operativo; in fase di acquisto è possibile scegliere tre diverse distribuzioni Linux: Ubuntu 18.04.3 LTS o 19.10 (la versione da noi provata), Linux Mint 19.2 "Tina” e Zorin OS 15 Core o Ultimate. Star Labs mette anche a disposizione sul suo sito ufficiale tutti i driver per Windows 10.

Star Lite Mk II: prestazioni e autonomia

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni di questo notebook con un giudizio complessivo decisamente positivo.

Lo Star Lite Mk II è un notebook adatto per applicazioni che non richiedono un’elevata potenza di calcolo come ad esempio Office, fotoritocco leggero, navigazione Internet, social e anche visione di film e serie Tv. In questi ambiti di utilizzo le performance sono decisamente buone con un sistema sempre molto reattivo grazie al veloce SSD. Nessun problema, inoltre, nella navigazione Internet e nel multitasking grazie alla Ram da 8 GB.

Passiamo allo schermo, dalla discreta luminosità, con ampi angoli di visione e colori abbastanza naturali. Comoda, inoltre, la tastiera che consente una digitazione veloce e senza errori. Tastiera, purtroppo, disponibile nella sola variante inglese. Non deludono il touchpad, ampio e preciso, e l’audio con speaker stereo dalla discreta potenza. Non dimentichiamo le complete connessioni e la webcam dalle prestazioni sufficienti.

Un prodotto compatto, pratico da trasportare, silenzioso e con un'autonomia di circa 5 ore con WiFi sempre attivo. Elevata la qualità costruttiva della scocca che però tende a trattenere facilmente le impronte.

Star Lite Mk II: software e prezzo

Occupiamoci infine del software; la presenza di Ubuntu non deve spaventare gli utenti Windows. Ubuntu è, infatti, un sistema operativo completo, ben ottimizzato e con una chiara interfaccia in italiano. Gli utenti troveranno, inoltre, già preinstallata la suite di LibreOffice (per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, disegni e database) e il browser Firefox, con la possibilità di installare facilmente anche Chrome.

Citiamo, inoltre, il programma denominato Ubuntu software che consente di scaricare gratuitamente altri utili applicazioni come ad esempio VLC (per la riproduzione di file audio e video) e Gimp, per svolgere compiti come il fotoritocco, la composizione e la creazione di immagini. Ricordiamo, infine, la possibilità di utilizzare, ovviamente, anche Netflix e altri servizi di streaming audio e video tramite browser.

Lo Star Lite Mk II è acquistabile ad un prezzo di listino di 449 euro sullo store ufficiale dell’azienda inglese e sarà prossimamente disponibile anche su Amazon.it.

