Surface Book 3 e Surface Go 2: in arrivo i nuovi notebook 2-in-1 di Microsoft

Secondo alcune indiscrezioni trapelate in Rete, Microsoft lancerà i nuovi notebook Surface Book 3 e Surface Go 2 in un evento dedicato che si terrà in primavera a New York.

Partiamo dal Surface Book 3 che avrà a bordo i più recenti processori Intel di decima generazione, con GPU Nvidia GTX serie 16. Inoltre il nuovo Surface Book 3 dovrebbe essere disponibile con display da 13,5 e 15 pollici.

Interessante, in particolare, la variante con schermo da 15 pollici che potrà essere equipaggiata anche con una scheda grafica Nvidia Quadro pensata appositamente per i professionisti.

Concludiamo con la dotazione di memoria del Surface Book 3 che arriverà a 32 GB di RAM ed SSD fino ad 1 TB. Non dimentichiamo i possibili prezzi a partire da circa 1.400 dollari.

Passiamo ora al Surface Go 2 che avrà a bordo un nuovo processore di fascia bassa, probabilmente un Pentium Gold o Core M. Inalterato, invece, il prezzo pari a 399 dollari.