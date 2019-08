Teclast P80X: la recensione di un completo tablet da 8 pollici a meno di 100 euro

Dopo la prova dell’M89 Pro torniamo ad occuparci di Teclast con la recensione di un altro tablet, il nuovo P80X.

Un modello low cost, acquistabile a 95 euro, dalle caratteristiche complete, con connettività 4G e Android 9. Un tablet dotato inoltre di schermo da 8 pollici, leggero e compatto.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo tablet Teclast P80X.

Teclast P80X: design e caratteristiche tecniche

Teclast P80X adotta linee tradizionali con ampie cornici attorno allo schermo e una scocca in plastica impreziosita al posteriore da una sottile trama che aumenta il grip del tablet.

Posteriore che ospita anche un singolo speaker, mentre nella parte alta troviamo la porta MicroUSB, gli slot per la Sim e la MicroSD ed il jack audio. Infine il lato destro dove sono alloggiati il pulsante di alimentazione ed il bilanciere del volume.

Di seguito le caratteristiche tecniche:

-Schermo: 8.0 pollici IPS HD (1280 x 800 pixel)

-Processore: Spreadtrum SC9863A, Octa-Core a 1.6GHz

-Memoria: solo 2 GB di Ram e 16 GB di storage espandibile

-Fotocamere: da 2 Megapixel al posteriore e da 0.3 Megapixel sul frontale

-Batteria: 4.200 mAh

-Connettività: WiFi ac, Bluetooth 4.1, GPS, LTE

-Dimensioni: 205 mm x 121 mm x 5.8 mm, con un peso di 400 grammi

Teclast P80X: analisi del software

Il Teclast P80X monta Android 9.0, con patch di sicurezza di maggio 2019. Un sistema operativo con limitate personalizzazioni da parte di Teclast. Citiamo solo le utility per l’ottimizzazione del contrasto dello schermo e le opzioni per la gestione della batteria. Sistema operativo in italiano, completo di Play Store e app di Google.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo device utilizza un’interfaccia dalle funzionalità davvero basilari che include solo HDR e autoscatto.

Teclast P80X: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione del Teclast P80X con l'analisi delle sue prestazioni. Discrete le performance generali con un sistema operativo abbastanza fluido e reattivo. Analoga valutazione per la velocità di navigazione su Chrome, in ambito gaming e per il comparto audio. Buona la qualità costruttiva, la connettività e l'ergonomia, con un tablet leggero e compatto.

Giudizio, invece, solo sufficiente per lo schermo con risoluzione HD, ridotti angoli di visione, bassa luminosità e colori spenti.

Davvero deludente il comparto fotografico a causa dei sensori a bassissima risoluzione con foto e video (fino a 720p) dai colori innaturali.

Infine la batteria che consente un'autonomia di circa 7 ore con un uso misto in WiFi/4G.

Non dimentichiamo il prezzo, il Teclast P80X può essere acquistato a 95 euro.

