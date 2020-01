Lenovo ThinkPad X1 Fold: il primo notebook al mondo con schermo pieghevole

In occasione del CES 2020, Lenovo presenta tutti i dettagli del suo rivoluzionario ThinkPad X1 Fold, il primo notebook con display OLED pieghevole.

Un computer portatile, versatile e dal formato innovativo, costruito in diversi tipi di lega leggera e fibra di carbonio e dotato di una lussuosa cover in pelle.

Aperto, l’X1 Fold è ideale per fruire i contenuti che privilegiano un’interazione touch, grazie al display OLED da 13,3 pollici ed un peso inferiore a 1 kg. In modalità orizzontale, con il sostegno integrato nella custodia, consente di rivedere e annotare l’ultima presentazione o utilizzare la tastiera Bluetooth Mini Fold. Una volta chiusa, la tastiera viene riposta e ricaricata in modalità wireless all’interno del sistema e fissata con dei magneti. Quando si fa una pausa, si può guardare l’ultimo episodio della serie preferita sul display OLED con Dolby Audio.

Con l'orientamento verticale, gli utenti possono prendere appunti o disegnare utilizzando la penna digitale Active Pen o scorrere e firmare un documento legale. Aperto, lo schermo completamente piatto può essere usato come un tablet, mentre leggermente piegato consente la lettura come un libro, ad esempio sul sedile di un aereo.

Nel più familiare orientamento laptop, l’utente può utilizzare due display indipendenti per ottimizzare l’efficienza di alcune attività multitasking, ad esempio partecipare a una videochiamata sullo schermo superiore mentre si rivede una presentazione sullo schermo inferiore.

Infine, X1 Fold è perfettamente adatto in un ambiente d’ufficio, collegando una tastiera e un mouse di dimensioni standard e un secondo display tramite USB di tipo C.

X1 Fold è stato progettato in collaborazione con Intel ed è basato su processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid e sarà inizialmente disponibile con Windows 10 a metà del 2020.

Non dimentichiamo la batteria da 55 Wh con un’autonomia dichiarata di 11 ore e la connettività 5G opzionale. Non mancano poi 8GB di RAM, due porte Type-C e spazio di archiviazione fino a 1TB su SSD PCIe-NVMe M.2